Izgalmakban gazdag heteket, hónapokat tudhatnak maguk mögött a Tündérszépek 2022 verseny döntősei. Év elején még csak álmodozhattak arról, hogy a legszebbek közt tudhatják később magukat. Most pedig néhány lépésre vannak attól, az ő fejükre kerüljön a legkülönlegesebb leányzónak szánt korona. Ahogyan arról már korábban is írtunk, május 5-től május 26. éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik az olvasók. Tudniillik, a 800 közül már csak 22 lányra voksolhatnak a szépségverseny követői. Tehát ha valakinek van kedvence, akkor itt az idő, hogy szavazzon a Hajdú Online-on. A közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapó hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa.

Vége a vizsgáknak

Térségünkben is nagyon sok lány gondolta úgy, hogy idén kipróbálja magát a versenyben. Így tett Békési Eszter is, aki a 2022-es esztendőben Hajdú-Bihar megyét képviselheti a megmérettetésen. A debreceni fiatal lány számára igencsak eseménydúsra sikeredett az elmúlt időszak: a Tündérszépek döntőse lett, mindemellett a napokban érettségi vizsgát tett több tantárgyból. – Az utóbbi napokban igen sok megpróbáltatásban volt részem, de úgy érzem, jól sikerült az érettségi. Egy álom vált valóra, amikor megtudtam, én vagyok az, aki továbbjutott a versenyben. Tökéletes időzítés is volt, hiszen éppen a vizsgákra készültem, amikor pörgettem a híroldalakat egymás után, majd megláttam a Hajdú Online-on: megvan az idei döntős! – jegyezte meg lapunknak Békési Eszter. Hozzátette, nagyon izgult. Az első néhány pillanatban meg sem merte nyitni a cikket. – Egyből szóltam édesanyámnak, ő pedig velem együtt örült, amikor tudatosult, hogy a verseny számomra folytatódik – tette hozzá mosollyal az arcán.

Teljesült a vágya

A megyénkbeli döntős már akkor azt hitte, hogy álmodik, amikor behívták fotózásra, majd egyre előrébb jutott a szépségversenyben. Nagyon sokan támogatták, a családja, barátai és osztálytársai egyaránt. Egyedül az édesapja volt az, aki az elején annyira nem örült, de mióta Eszter megnyerte a megyei fordulót, azóta ő is szurkol neki.

– El sem tudom képzelni, mi vár rám. Azt érzem, életem egyik legjobb döntése volt, hogy jelentkeztem a megmérettetésre. Attól nem tartok, miként fogok kijönni a többi lánnyal. Abszolút nyitott és pozitív embernek tartom magam. Igaz, kicsit makacs vagyok: amit eltervezek, az úgy van. Ennek ellenére azt vallom, a versenyben jól fog jönni, hogy tudok és merek küzdeni az álmaimért. A kamerától és a rivaldafénytől még kicsit idegenkedem, de biztosan megszokom, sőt, szeretni fogom – hangsúlyozta. Megnézte a versenyben lévő lányokat, és látja, többen kipróbálták már a modellkedést, ezért ő némi hátrányból indulhat. Viszont egyáltalán nem tart attól, hogy „eltűnik” a többiek között, ugyanis megpróbálja kihozni magából a maximumot. A következőképpen fogalmazott: erős személyiség, aki bízik magában.

NE