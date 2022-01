A Tündérszépek országos szépségversenyre folyamatosan futnak be a jelentkezések, szőkék, barnák és vörösek egyaránt neveznek. Nemrégiben megkérdeztünk néhány megyénkbeli közismert férfit a szépség fogalmáról, s egyöntetűen azt válaszolták: a kisugárzás a legfontosabb. Most arra voltunk kíváncsiak, hogy a nők hogyan vélekednek minderről.

Fő a magabiztosság!



Tolnai Hella színművésznőtől megtudtuk: mindig is érdekelték a szépség körüli témák, azonban viszonylag kevés szépségversenyt követett figyelemmel. Ennek ellenére megvan a véleménye, már csak azért is, mert úgy véli, ez igazán fontos téma, és beszélni kell róla. – Évről évre változik az aktuális trend, pontosabban az, hogy egy adott időszakban mire mondjuk azt, hogy szép.

Jómagam szeretem az izgalmasabb dolgokat, hamarabb megakad a szemem egy női arcon, ha valamilyen egyenetlenséget – szeplő, rés a fogak közt – vélek felfedezni.

Sokkal vonzóbb számomra egy olyan arc, amelyik különleges, és nem „ugyanolyan”, mint a többi – fogalmazott. Hozzátette, általában a formás, vékony, esetleg kisportolt női testet tartják ideálisnak, és valljuk be, ezzel nincs is gond, viszont nem biztos, hogy mindenkinek a darázsderék áll a legjobban. – Hamar megállapítható, hogy az adott hölgy mennyire szereti önmagát, ugyanis „csak” az tud magabiztosságot, nőiességet árasztani, aki elégedett magával. És valljuk be, nagyon sok olyan nő van, aki lehet, hogy 70 kilós, de imád tükörbe nézni, és ez a lényeg! – hangsúlyozta.



Mint elmondta, nem az a fontos, másoknak mi az ideális külső. Ha valaki rendben van magával, és boldogan él a saját testében, azt biztosan mások is látni fogják: ez az igazi kisugárzás! – Csak azt tudom javasolni: aki szeretné magát megmutatni, az ne habozzon! Semmi vesztenivalója nincs, sőt lehet, hogy élete legnagyobb lehetősége előtt áll, mindemellett biztosan egy óriási kaland – mondta Tolnai Hella.

Előnyben a természetesség



– Lányos lánynak tartom magam, sokáig néztem a tévében a különböző szépségkirálynő-választásokat; jómagam nem vagyok egy magas lány, nem vonzott olyannyira, hogy induljak, de mindig érdekelt – mondta lapunknak Kerekes Gréta debreceni gátfutó. – Számomra mindig a természetes szépség volt a magával ragadó, úgy látom, manapság igencsak elindultunk a műdolgok irányába, s nem gondolom, hogy ez jó út. A természetesség sokkal ritkább és becsülendőbb, mint egy megcsinált ajak vagy éppen arc. Nem azt mondom, hogy „tilos” a smink, mert ki tudja emelni a szépet, viszont nem szabad túlzásokba esni – hangsúlyozta.

Véleménye szerint sosem szabad másokkal foglalkozni, azzal, hogy az előző megmérettetéseken milyen lányok léptek kifutóra.

– Élsportolóként azt vallom, meg kell próbálni: nincs mit veszíteni! Aki egy kicsit is arra vágyik, hogy megmutassa magát, az ne féljen, ugyanis nincs mitől. Kellő önbizalommal álljon a színpadra, és mutassa meg a bájait, egy percig se éreztesse azt, hogy tart a visszajelzésektől, mert ez azonnal megmutatkozik. Jómagam is úgy élek: ha utamba kerül egy lehetőség, azzal élek, mert nincs mit veszíteni – jegyezte meg Kerekes Gréta, aki szerint bízni kell önmagunkban.



– Attól függetlenül, hogy nő vagyok, meg tudom ítélni, ki az, aki szép, vonzó. Először mindig az emberek szemét nézem, ugyanis, ha valakinek igézőek a szemei, onnantól teljesen mindegy, hogy milyen magas, molett vagy vékony, mert „valami” van benne.

Tökéletes szerintem nem létezik, inkább azt mondanám, mindenkinek más az ideális, és ez így van jól.

Fontos, hogy egy nő tisztában legyen önmagával; nekem sok évbe telt, mire rájöttem, mi áll nekem jól. Ha valaki „rátalál” magára, akkor biztosan teljes lesz az összkép – emelte ki Gábor Bernadett énekesnő.

