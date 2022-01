Ha még nem jelentkeztél a Tündérszépek nevű országos szépségversenyünk idei kiírására, ne aggódj, nem maradtál le semmiről, a nevezéseket továbbra is várjuk ezen a honlapon. Háromkörös versenyről van szó, mely egy megyei fordulót követően regionális körrel folytatódik, a legszebb lányok fejére pedig egy grandiózus országos döntőn teszik majd fel a jól megérdemelt koronát. Jelentkezni pedig tényleg megéri, hiszen a tapasztalatszerzés és a remek társaság mellett értékes nyeremények is várnak rád.

Több dolog is kell ahhoz, hogy a megyei körből egyenes út vigyen téged az országos fináléba, de mind közül valószínűleg az ütős fotósorozat a legfontosabb, melyben megvillanthatod a legjobb oldalad és az igazi személyiséged. Talán már tudod, de nem árt újra és újra leírni: a versenyre saját portfólióval is jelentkezhetsz, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha te ezt kéred tőlünk. A most következő összeállítás utóbbi esetben lesz igazán hasznos neked.

Az alábbiakban ugyanis fotóriporterünk ad hasznos tippeket ahhoz, pontosan mire érdemes figyelni egy ilyen fotózáson. Olvasd át bátran a listát, hogy fesztelenül, a legjobb formádban pózolhass a kamera előtt!

1. Ügyeljünk az arcbőrünkre!

Nem elég egy jó smink, fontos, hogy kipihentető alvást követően érkezzünk, és fogyasszunk sok-sok vizet. A bőrünk ugyanis alvás közben regenerálódik, így ezzel tudunk a legtöbbet tenni azért, hogy kisimult, felfrissült legyen. Próbáljunk meg legalább 7-8 órát aludni, és minimum 1 órával éjfél előtt lefeküdni. Elalvás előtt ne használjunk okostelefont, valamint ne televízióra aludjunk el. Egy érdekes könyv is segíthet a lefekvés előtti kikapcsolódásban. Felkenhetünk regeneráló arckrémet is, de előtte mindenképpen tisztítsuk meg arcbőrünket az erre alkalmas készítménnyel.



2. Ha smink, akkor…

Profi sminkes esetében elég a friss, üde arcbőrünket vinni, ő tudni fogja, mi illik az arcunkhoz, hajunkhoz, ruhánkhoz. A sminket azonban magunknak is elkészíthetjük.

Egyszerű, de nagyszerű – elsősorban ezt tartsuk szem előtt, amikor kiválasztjuk összetételét.

A hajhoz, a szemhez és a ruhához alakítsuk a színeket. Olyan elemeket használunk, amit eddig is: például kerüljük a highlightert, ha nem alkalmaztuk még, mivel könnyen elrontható vele az összkép. Ne használjunk csillámport és semmilyen csillogást eredményező festéket. Azaz leegyszerűsítve: törekedjünk a természetességre, részesítsük előnyben a nappali natúr make-upot.



3. Szimpla haj, hogy ne legyen baj

Hajunk elkészítésénél javasolt az amúgy is használt mindennapi frizura, és fontos, hogy legyen ápolt. Fodrászhoz is mehetünk, de csak frissítő hajvágást kérjünk. Hajlakkot ne használjunk előre, inkább vigyük magunkkal, ha ragaszkodunk hozzá. Festett hajnál figyeljünk arra, hogy ne legyen lenőve.



4. A szettünk összeállítása



Mint minden lépésnél, a ruhánál is fontos az összhang, valamennyi apró részlet.

Passzoljanak a ruhadarabok színben, stílusban. Ne használjunk túlmintázott ruhadarabokat, mert könnyen elvonhatja a figyelmet a lényegről. Szettjeink összeállításánál alakunkat vegyük figyelembe. A ruhák mérete legyen megfelelő, ne legyen szűk, mert például egy top után megmaradt vállpántnyom nem mutat túl szépen. Egy-egy érdekes kiegészítő is jól jöhet, pláne, ha van kedvencünk, és illik is a ruhához; mondjuk egy kis tavaszi sál, kalap, esetleg ékszerek.



5. Készüljünk lélekben is a fotózásra!



Ha igazán biztosra szeretnénk menni, gyakorolhatunk pózokat egy tükör előtt. A legjobb, ha előre kipróbáljuk a teljes szettünket, beleértve a sminket, a hajunkat, a ruhánkat, és így gyakoroljuk a különféle fotósok által leggyakrabban használt pózokat, melyek egy internetes kereséssel könnyen elleshetőek. Ne hagyjuk ki ezt a lépést, ugyanis így tudunk még változtatni, ha valami nem illik bele az összképbe. Ne idegeskedjünk, ez tényleg felesleges, hiszen nekünk is és a fotósnak is az a célja, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból.

A fotózás egy bizalmi kapcsolat a fotós és a modell között: ha idegenként tekintünk az alkotóra, akkor például egy kép teljesen máshogy ad majd vissza egy nevetést.

Ehhez kapcsolódik, hogy hozhatunk magunkkal egy olyan kísérőt, akinek jelenléte kellemes és lazító számunkra. Valakit, akiben megbízunk, és akár tanácsokkal is el tud látni.



+1 Az egész kulcsa

Minden felsorolt tipp legyen egy nagy teljes összhangban. A lényeg, hogy érezzük jól magunkat a bőrünkben.