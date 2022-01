A műkörömépítés az egyik legelterjedtebb szépségipari tevékenység, amely már hosszú évek óta hódít, és mivel javában zajlanak a Tündérszépek 2022-es felvonásának előkészületei, úgy éreztük, ez a téma a mi életstíluslistánkról sem maradhat ki. A műkörömépítés rejtelmeibe Hlavacska Zsófia avatta be a Hajdú Online-t.

- Azt gondolom, hogy a géllakk és műköröm manapság Magyarországon is az igényes megjelenés alapját képezi. Sokan évek óta járnak műkörmöshöz, de folyamatosan akadnak új emberek is, akik kipróbálnak valamilyen körmös szolgáltatást. A leggyakoribb a géllakk, ami lényegében egy tartós lakkozást jelent. Ezzel általában 3 hetente járnak vissza a vendégek, mert ennyi idő alatt a köröm már lenő, illetve az anyag is megkopik – mondta Zsófi.

Kiderült, a debreceni vendégkör összetétele vegyes, azt is megtudtuk, mi lehet ennek az oka.

- A hozzám járó hölgyek többsége fiatal felnőtt, egyetemista, vagy már dolgozó. Mivel folyékonyan beszélek angolul, sok külföldi diák vendégem is van. Az a tapasztalatom, hogy nem minden országban része a kultúrának ennyire erősen, hogy valaki szépségipari szolgáltatást vegyen igénybe rendszeresen, valamint sok helyen előfordul, hogy a műköröm egyenesen drága luxuscikknek számít. Ezért gyakoribb az, hogy valamilyen alkalomra keresnek szakembert.

Forrás: Hlavacska Zsófia-archív

Talán rendhagyónak tűnik, de a beszélgetés során az is felmerült, hogy manapság egyre többen vannak a férfiak körében is, akik festetik a körmüket. - A körömdíszítés, akárcsak az öltözködés vagy egy frizura, önkifejezési eszköz. Az egyes szubkultúrákban már régóta jelen van férfiaknál is a körömfestés, vegyük például Marilyn Mansont. Az, hogy már a hazai sztároknál is megjelenik, azt jelzi, hogy a férfi manikűr lassan begyűrűzik a populáris kultúrába is. Ugyanakkor az eddigi tapasztalatom szerint a férfiak is inkább alkalmi vendégek a szalonokban. Az ő esetükben inkább a képregény, anime témák jellemzőek. Egyébként a minket körülvevő populáris kultúra is erős inspirációval bír, például amikor megjelent a Netflix „Arcane” sorozata, többek és én is rózsaszín-kék körmöket kértem.

Végül arra is rátértünk, melyek a jelenlegi legnépszerűbb körömtrendek. - A hó vagy fagy nem befolyásoló tényező a szolgáltatás igénybevételét illetően, mintákban annál inkább.

A téli időszakban népszerűek a sötétebb, borongósabb színek, de gyakran festek akár hópihéket is a vendégeimnek.

A karácsonyi tematika lecsengésével felüdülés a január-februári időszak, és nem csak azért, mert búcsút mondhatunk a kötelező piros, rénszarvasos díszítéseknek. A legtöbben Instagramról, Pinterestről szereznek ötleteket a következő szetthez, de ennek az időszaknak nincs tematikus keresőszava (például húsvéti körmök, tavaszi körmök stb.), így kreatív, egyedi ötleteket hoznak a vendégeim.

