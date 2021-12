Az El a kezekkel a papámtól! című családi filmet hozta el Debrecenbe hétfőn Csobot Adél, a produkció egyik szereplője és Dobó Kata rendező. Adél a nemrég bemutatott mesefilm egyik kulcsfiguráját játssza; a Naplónak az Apolló moziban megrendezett közönségtalálkozó előtt számolt be filmes élményéről. Nagyon várta és élvezte a forgatást, egészen új világ nyílt meg előtte azzal, hogy megkapta és leforgathatta élete első filmszerepét. – Fantasztikus volt betekinteni a filmezés világába, emellett minden pillanatát imádtam a közös munkának a rendezővel és a színésztársaimmal egyaránt – fogalmazott.

Az énekesnő beszámolt arról is, hogy a sajtóvetítésen látta először a filmet, és annyira elvarázsolta a történet, hogy vetítés közben még azt is el tudta felejteni, hogy ő is benne szerepel. – Nagyon jólesett, hogy amikor Dobó Kata elolvasta a forgatókönyvet, és el kellett dönteni, hogy ki kapja meg a pozitív hősnő szerepét, Eszterét, rám gondolt. – Amikor tizenhét éves voltam, a gimiben arról álmodoztam, hogy először felkészítő órákra járok, majd jelentkezem a Színművészeti Egyetemre. Érdekes, hogy nagyobb kitérővel, de most egy korábbi álmom vált valóra azzal, hogy belekóstolhattam ebbe a hivatásba is, és túlzás nélkül mondhatom, hogy bele is szerettem – idézte fel, majd hozzáfűzte, hogy reméli, nem ez volt az utolsó filmes lehetősége.

Mivel gyerekekkel dolgozott együtt, nagyon sok emlékezetes és vicces pillanattal is gazdagodott a forgatáson, közülük is kiemelkedik az első forgatási nap. – Hajnalban keltem, kimentem a helyszínre és elém tárult a mesés látvány. Az utolsó forgatási nap szintén feledhetetlen; azt hiszem, ez volt a legmeghatóbb pillanat, mert tudtam, hogy el kell búcsúznom a többiektől – emlékezett vissza. Csobot Adél végül azt is elmondta, hogy családja már az El a kezekkel a papámtól! második részét is megálmodta, melyben – természetesen – szintén a népszerű énekesnő kapná a bájos ifjú hölgy szerepét. Adél a film kedvéért egy új dallal is meglepte rajongóit.

A digitális trükkök segítségével készült, szemkápráztató látványvilágú és mesés fantáziájú családi mozi igazi sztárszereposztással büszkélkedhet: Csobot Adél mellett Pálmai Anna, Bokor Barna, Nagypál Gábor, Elek Ferenc, Gubás Gabi, Pindroch Csaba, Járai Máté és Zsurzs Kati játszik, a főszerepben pedig az első filmszerepében mindenkit elvarázsoló Marczinka Bori látható.

SZD