Újra megrendezték a Nutriversum Just Clear Fitness - Életmód Award gálaestjét Budapesten. Március 24-én vasárnap ismét díjazták a legfittebb közszereplőket. Az eseményre meghívást kaptak a hazai sport, fitness- és üzleti élet meghatározó szereplői, valamint a közélet kiemelkedő személyiségei is. A korábbi években a hazai sztárvilág olyan ismert figuráit ismerték itt el, mint Vastag Csaba, Tápai Szabina, vagy éppen Rubint Réka, de számos influenszert is díjaztak már.

Az idei díjazottak között felbukkant Megyeri Csilla is, a debreceni celeb a „Just Clear Fitness - Életmód Award” névre keresztelt elismerést vehette át, melyről természetesen be is számolt Instagram oldalán.