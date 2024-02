Kétség sem fér hozzá, hogy Sári Évi az egyik legdögösebb magyar énekes-színésznő, amit legújabb bikinis fotóival ismét bebizonyított - jelentette ki a Bors Online. Mint írták, a 46 éves énekesnő egyszerűen elképesztő formában van, amit férfi rajongói legnagyobb örömére most meg is osztott a követőivel.

A szőke szépség Mexikóból jelentkezett be és bizony lélegzetelállító, bikinis testének látványa még a meseszép környezetről is pillanatok alatt elvonja a figyelmet. Követői pedig nem is voltak restek, egyből elkezdték bókokkal elhalmozni az énekesnőt, aki szemmel láthatóan élvezi a kikapcsolódást - jegyezték meg.