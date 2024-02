Sári Évi nagyon elfoglalt, amellett, hogy a TV2 Innovátor című műsorát vezeti, saját produkciója is van és rengeteg darabban szerepel. Nem csoda, hogy néha a világ végére utazik, hogy kipihenje magát - számolt be róla az Origo. A színésznő legújabb bejegyzésében egy olyan fotót mutatott, amin látható sminkkel és anélkül is, éppen a Pretty Woman előadásra készült.

Mint a képhez írta, már nagyon várta, hogy újra Kit de Lucaként énekelje a Rodeo Drive-ot. Ráadásul hozzátette azt is, hogy, aki lemarad a februári előadásokról, az június-júliusban megtekintheti, mivel újra műsorra tűzik.