Ahogy azt már megírtuk, Erős vs. Spigiboy, azaz Erős Attila és Spiegelhalter László legújabb dalában a debreceni születésű Sári Évivel dolgozott együtt. A trió az R-GO klasszikusát, a Rég várok valamire című dalt gondolta kicsit újra, a kész számhoz pedig klipet is készítettek, amelynek forgatásán egy nagyon kellemetlen baki is történt.

Egy bárjelenet forgatása közben Erős Attila egy méregdrága kamerát próbált letenni az asztalra, ám nem volt elég óvatos, és az eszköz egyszerűen lebillent a helyéről. Az esetről, mint azt a Metropol kiszúrta, videó is készült, és hát mit mondjunk, érezni a kétségbeesést a stábtagokon, amikor megtörtént az a bizonyos pillanat.

A videóhoz mindössze ennyit írt Spigiboy:

„Ezért nem lett az Attila operatőr!”

„Itt majdnem vége lett a forgatásnak, de szerencsésen megúsztuk és imádjuk a végeredményt”

– írta a videóhoz a páros.

A rajongók is megdöbbentek, többen megrökönyödésüknek adtak hangot:

„Atyavilág, hatalmas szerencséjük volt”

– írta egyikük.

„Jézusom, a szívemhez kaptam”

– jegyezte meg egy másik rajongó.

A felvételt itt lehet megnézni: