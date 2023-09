Erős vs. Spigiboy, azaz Erős Attila és Spiegelhalter László újra feldolgozta az R-GO klasszikusát, a Rég várok valamire című dalt, az új verzióhoz pedig a debreceni kötődésű Sári Évit kérték fel közreműködőnek, számolt be a Story magazin. Mint arra a lap is emlékeztet, a duó 2004-ben már nagyot domborított az akkori remixükkel, most viszont teljesen új köntöst adtak a dalnak.

– Sári Évivel dolgoztunk már együtt, és tudtam, hogy telitalálat lesz erre a dalra, és ebben Attila is egyetértett. Évi nemcsak a retró szcénában ismert, de sikeres színésznő, előadó, és nagyon csinos hölgy is mindemellett. Mindig szeretünk valami új dolgot belerakni a klipjeinkbe, és Évit láttam már fellépni úgy, hogy a gólyalábas emberek ott voltak körülötte tükörruhában. Meg is kerestük őket, és örömmel vállalták, aminek nagyon örültünk, mert nagyon illik a kliphez. Amikor a Bazilika előtt forgattunk a tüköremberekkel, rengeteg külföldi jött oda, hogy ez a zene megjelent-e már, és mi is lesz ez – mondta Spigiboy a magazinnak.

De Sári Évi is nyilatkozott a klipről, ő azt mondta,

a tüköremberek hatalmas sikert arattak a forgatáson, sorra mentek hozzá a japán turisták, akik fotót szerettek volna, „mert azt hitték, valami óriási sztár vagyok”.

– Nem győzték zenemeghatározóval megtalálni a dalt, és amikor nem jártak sikerrel, sorra kérdezgették, melyik ez a szám, mert nagyon fülbemászó. Épp ezt szerettük volna elérni a fiúkkal, és úgy tűnik, sikerült is. Nagyon jó volt a közös munka, és a dal hangzásvilágával kapcsolatban is sikerült kompromisszumra jutnunk. Ők amolyan Erős és Spigiboy-os hangzást gondoltak el, én pedig egy modernebb verziót, de úgy érzem, sikerült végül megtalálnunk a tökéletes középutat – tette hozzá Sári Évi.