Régóta ismert, hogy Sári Évi több fronton is otthonosan mozog a színpadon: a debreceni származású művész színésznőként és énekesnőként is fellép hétről hétre. Időbe telt, de az évek alatt megtalálta az egyensúlyt a két karrier között, de, mint arról nemrég beszélt, ez azért időbe telt neki.

„Ének-zenei iskolába jártam, ahol zongoráztam és kórusban énekeltem. A zene már egészen kiskoromtól kezdve a mindennapjaim része. Középiskolában szerettem volna dráma- vagy énektagozatra járni, de édesapám jobbnak látta, ha szakmát tanulok, ezért egy időre eltértem az utamtól, de amint lehetett visszakanyarodtam az előadóművészethez” – idézte a mediaklikk.hu Sári Évit, aki azt is elárulta, hogy a nézők a Vámpírok báljában, a Pretty Womanben, a Mamma Miában, a Macskákban és az Anconai szerelmesek című darabban is láthatják őt. Emellett a True Colors című modern revü is folytatódik, amelynek a színésznő az ötletgazdája is egyben.

Felidézte, hogy tavaly Erős Attilával és Spigiboyjal közösen kiadták az R-GO Rég várok valamire című dalának újrafeldolgozását, amit szintén izgalmas feladatnak gondolt.

Szeretem a kihívásokat és élvezem, hogy azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek. Bár húzós hónapok vannak mögöttem, hálás vagyok, hiszen imádom a munkámat

– zárta Sári Évi.