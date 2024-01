Sokszor lehet hallani, hogy egy babának igazából nincs szüksége semmi másra, mint egy üres üvegre tele kaviccsal, vagy egy termésekkel megtömött palackra, ami csörög és zörög – nos, elismerjük, van benne igazság! Szerintünk az arany középút a legjobb, mert szükségük van a fejlesztő játékokra, és igenis meg lehet találni az arany középutat a teljes minimalizmus és a túlzott elhalmozás között is. Azt szeretnénk megmutatni ebben a cikkben, hogy hogyan lehet a mindennapi tevékenységeket kreatív időtöltéssé alakítani játékos elemekkel gazdagítva, továbbá ötleteket adunk olyan játékokra és módszerekre, amik ösztönzik a kreatív gondolkodásukat is.

Olvassunk mesét másképp!

A meseolvasás az egyik legjobb dolog, amit csak tehetünk. Már az is csodálatos, ha a mindennapi rutin része és teljesen természetes, hogy könyvekért nyúl egészen kicsiként a gyermekünk, de ha alkalmanként megfűszerezzük egy kis extrával, annak csak és kizárólag jótékony hatásai lesznek a kreativitásra. Vonjuk be őket a mesélésbe, találjunk ki extra karaktereket és érdekfeszítő szituációkat – érjük el, hogy a gyermek átvegye a lelkesedésünket, és része akarjon lenni a történetnek! A kicsi babáknál adjunk hozzá hangokat a történethez, keltsük fel a figyelmét és tornáztassuk meg az érzékeit!

Egy nagyobb gyerekkel már úgy is lehet fejleszti a kreativitást, hogy saját mesét írunk, vagy abbahagyjuk egy ponton a mesekönyv felolvasását, és azt tűzzük ki célul, hogy fejezzük be a történetet közösen.

Fejlesszük az érzékszerveket Djeco játékokkal!

A Djeco egy fantasztikusan kreatív márka, erre pedig szerencsére egyre több szülő rájött, és most már azt mondhatjuk, hogy nagyon népszerűvé vált a mi országunkban is. Akár már újszülött kortól is kínál játékokat, de a nagyoknak is bőségesen találunk jobbnál jobb ötleteket. A Djeco társasjátékok kiváló választásnak bizonyulnak akkor, ha már belekerültünk a 2.5-3 éves korba: innentől kezdve nincs megállás, és kezdetben kooperatív, később már versengő játékokban is lehet játszani, amik remek mókának bizonyulnak az egész család számára!

A Djeco nagyon sok olyan játékot kínál, ami fejleszti a babák érzékszerveit, innentől pedig rajtunk áll, mi mindent találunk ki vele, hogy az minél szórakoztatóbb legyen. Nyugodtan engedjük szabadjára a fantáziánkat, meg fogja hálálni magát a rengeteg együtt töltött minőségi idő!

Fedezzük fel a természetet a napi levegőzés során!

Az egyik legjobb módja annak, hogy megmutassuk, mennyi mindennel lehet játszani konkrét játék nélkül, az az, ha a természet kincseit használjuk fel. Ha azt látja a gyermek, hogy természetes számunkra a kavicsokból képek kirakása, az ágakból tutajok építése, vagy a levelekből otthon néhány eszköz segítségével képek elkészítése, akkor neki is magától értetődő lesz, hogy a lakáson kívül is fel lehet találni magunkat bárhol, bármikor. Rengeteget lehet beszélgetni a különböző formákról, textúrákról, színekről – minél több mindent szippantunk kint magunkba, annál értékesebb lesz a napunk! Ilyenkor a legjobb, hogy mi magunk is egy kicsit újra gyerekek lehetünk, és hihetetlen nagy lelkesedéssel tudunk rácsodálkozni egy kis csigára, egy pici bogárra a földön, vagy egy úszó faágra a folyóban.

Tegyük szórakoztatóvá a fürdést!

Természetesen a fürdésnek sem kell csupán az esti tisztálkodásról szólnia, érdemes már baba kortól kezdve szórakoztatóvá és izgalmassá tenni, hogy ők is lássák, micsoda jó móka. Vannak persze szebbnél szebb fürdős játékok is, de rengeteg olyan eszköz akad a háztartásban, amivel jó mókává tudjuk varázsolni a pancsolást: üres műanyag üvegek, tálak, különböző szivacsok, pohárkák… egyik sem játék, de a víz varázslatos erejét ezekkel mind lehet prezentálni. A fürdőkádban keletkezett habbal is rengeteg mókás dolgot lehet kitalálni: készíthetünk magunknak bajuszt, szakállat, játszhatunk keresgélős játékot is – a mi fantáziánk is nyugodtan pörögjön, így lesz élvezettel teli az a fürdetés! Minden bizonnyal a babánk is hamar fel fog bátorodni, és ő maga is használni fogja a képzeletét a különböző kreatív ötletek kreálására. Ne bánjuk, ha vizesek leszünk – valószínűleg így lesz!

Alkossunk együtt!

Alkotni nagyon jó érzés, ebben kiteljesedni és kifejezni valamit, amit érzünk pedig egyenesen fantasztikus dolog. Ez már egészen babakorig visszanyúlhat, hiszen ők is tudnak készíteni dolgokat: tenyérlenyomatos képeket, ujjnyomdás alkotásokat, továbbá bármit, amire tanítgatjuk őket, és amit hagyunk. Ebben a témában nagyon fontos az, hogy megmutassuk: nem korlátozzuk gyermekünket semmilyen szabállyal, hagyjuk, hogy szabadon szárnyaljon a fantázia, és valami olyat alkosson, ami kedvére való. A képzelőerő és a szabadság érzése az alkotásban csak így képes fejlődni. Kínáljunk nekik változatos eszközöket, amik segítenek ezt kivitelezni: ujjfestés, spatulák, szivacsok vagy a hagyományos ecsetek – de azt mindenképpen mutassuk meg, hogy nem csak a klasszikus mód létezik, és az sem baj, ha maszatosak leszünk, sőt! Meg lehet nekik mutatni, hogy a papíron túl is lehet festeni különböző anyagokra: kavicsra, fára, falra – vigyünk változatosságot a kreatív folyamatba!

Amikor már nagyobbacskák, akkor fontos lehet arra is rávilágítani, hogy mennyi minden tud inspirálni minket: vigyük ki őket a természetbe, és hozzunk be onnan ihletet egy következő munkához! Azt fogja meglátni ezzel a gyermekünk, hogy rajzolni és festeni nemcsak a hagyományos eszközökkel lehet a hagyományos felületekre, hanem igenis ér kreatívnak lenni, és teljesen egyszerű, hétköznapi dolgokból meríteni, amiből aztán azt készítünk, amit csak akarunk.

Bármit is választunk, a lényeg az, hogy támogassuk a gyermek kíváncsiságát, és ne korlátozzuk kreativitásukat feleslegesen felállított szabályokkal. Hagyjuk, hogy a játék szabad és örömteli legyen, és ösztönözzük gyermekünket saját terveinek megvalósításában. Legyünk partnerek az ötleteiben, hogy érezze a támogatást és azt, hogy egymaga is milyen jó dolgokat tud kitalálni.