7. helyezést ért el a svájci Sensirion és debreceni leányvállalata a Great Place to Work, azaz a kiváló munkahely címért folyó versengésben

Az amerikai székhelyű Great Place to Work® szervezésében a svájci Sensirion és leányvállalata, a Sensirion Hungary Kft. is megkapta ezt a rangos minősítést. Külön büszkeség, hogy az elért mutatók alapján a Sensirion a 7. legjobb eredményt szerezte meg Európában. A Great Place to Work címet csak olyan cégek kaphatják meg, ahol magas az általános elégedettségi szint, a bizalmi index, a vezetőség és a beosztottak jó viszonyban vannak egymással. A munkahelyeket rangsoroló versenyben évente több mint 60 ország, 6000 vállalatának közel 12 millió munkavállalója vesz részt.

Forrás: Sensirion

Ahhoz, hogy a vizsgált mutatók ilyen kimagasló helyezéshez juttassák a Sensirion-t, az is kellett, hogy a Sensirion Hungary Kft. több területen magasabb pontszámot kapott a minősítése során, mint az anyavállalata. A Great Place to Work® címért folyó monitorozás hitelességét jól érzékelteti, hogy a munkavállalók önkéntesen és anonim módon értékelik a saját munkáltatójukat. A Sensirion debreceni leányvállalatánál a kérdőív kitöltése szintén önkéntes volt, mégis a felmérésben kimagasló arányban, a magyar munkavállalók, 91% százaléka részt vett. A vizsgálat során olyan területeket vettek górcső alá, mint például a menedzsment hitelessége, a kölcsönös tisztelet, az egymás iránti méltányosság, a munkatársak közötti együttműködés, bajtársiasság. Azt is vizsgálták, hogy a munkavállaló büszke-e arra, hogy az adott vállalatnál dolgozik, illetve hosszú távon tervezi-e a karrierjét. A nemzetközi minősítő cég szerint a munkaerő megtartásában az anyagi feltételek mellett ma már ugyanolyan fontos szempont a jó munkahelyi légkör, a munka-magánélet megfelelő egyensúlya, amelynek meglétekor tudnak a cégek gazdaságilag sikeresebbek lenni. Dr. Ábrahám László, a Sensirion Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy örömmel tölti el, hogy nemcsak a gazdasági eredményt nézve, hanem a munkakultúrát tekintve is, a svájci leányvállalat esetében a jövőkép biztató és működése hosszú távon megalapozott. A minősítés egy évre szól, azt követően újabb audit következik. További információ: Szilágyi Andrea, HR specialista Mobil: +36 30 777 72 91 E-mail: [email protected]

