Hogyan takaríthat meg az élelmiszer-, energia- és lakhatási költségeken, miközben nem csökkenti életszínvonalát? Olyan tanácsokat adunk, amelyek valóban működnek. Fontos azonban, hogy minden háztartás készítsen tartalékokat a későbbi időszakokra. Jöhet egy váratlan esemény, akár egy tartós betegség, csőtörés, váratlan állásvesztés vagy egyéb más kiadás, amikor is a tartalékainkhoz kell nyúlni. Az, hogy pontosan mennyi legyen, senki nem tudja megmondani előre, de az általános szabály az, hogy legalább hat hónapra elegendő, ideális esetben egy egész évre a kiadások fedezésére és a háztartás működésére. Végül is a covid megtanított minket arra, hogy a katasztrófák figyelmeztetés nélkül érkezhetnek. A sikeres megtakarítás kulcsa, hogy azokra a tételekre koncentráljunk, amelyekre a legtöbbet költjük.

Élelmiszervásárlás

Ha változtatni szeretnénk az élelmiszer-pazarlás globális problémáján is, ezt pár lépéssel megtehetjük. Kezdjük csak el a konyhánkban, tanuljunk meg élelmiszert vásárolni, tárolni és felhasználni anélkül, hogy azt kidobnánk. Így rengeteg pénzt takaríthatunk meg, és a lelkiismeretünk is jobb lehet a tudat által, hogy nem terheljük feleslegesen a szemétlerakókat sem. Az élelmiszer-pazarlás mindenkit érint. Messze azon spórolhat a legtöbbet, amire nincs is igazán szüksége. Ezek elsősorban az alkoholos italok, de alkoholmentes csomagolt italok is, mind édesített, mind cukrozatlan változatban. A tervezés segít. Készítsen bevásárlólistát és ragaszkodjon a listához. A Lidl katalógusok és Lidl akciós újság lapozható változatainak felületén rengeteg kedvezményes árú terméket találni, melyek segítségével megtervezheti az egész heti étlapját is. A kedvezményes árak és az akciók segítenek, hogy mindig költséghatékonyan tudja összeállítani bevásárlólistáját. A Kaufino online portál felületén megtalálható szinte az összes nagy áruházlánc akciós ajánlata és persze a nagyrészt heti rendszerességgel frissülő akciós újságok tömkelege is. Éppen ezért érdemes figyelemmel követni az egyes akciós árukat a szórólapokról és katalógusok hasábjairól, hogy az adott terméket a lehető legalacsonyabb áron szerezhesse be, ezzel is a pénztárcáját kímélve.

Ellenőrizze a termékek lejárati dátumait is az üzletekben. Nem csak a frissesség végett, hanem azért is, hogy meggyőződjön arról, hogy lesz-e ideje elfogyasztani az adott árut. Hogy még véletlenül se dobja ki, amit nem tud időben felhasználni. Ne feledkezzen meg a fagyasztásról sem. Ahelyett, hogy kidobná a házi ételmaradékokat, amelyekhez már nincs éppen gusztusa, egyszerűen fagyassza le. Ha túlóráznia kell, vagy épp nem tudja mit főzzön, egyszerűen csak kiolvasztja és kész is a vacsora. Egy másik nagyszerű trükk, hogy a friss fűszernövényeket jégkockatálcákban fagyasztjuk le, amelyeket kevés vízbe merítünk, hogy a jövőben is felhasználhassuk, és ne kelljen minden alkalommal rozmaringot és kaprot vásárolni. Ugyanezt megteheti a felbontott borral is, fagyassza le jégkockatálcákban, és használja fel a későbbiekben különféle mártások és szószok készítéséhez.

Lakhatás és energia

Számos tipp található az energiamegtakarításra is. Például az otthoni hőmérséklet csökkentése, a szoba rendeltetéséhez igazítása, ami alapján a hálószobában nem kell olyan melegnek lennie, mint a nappaliban vagy a gyerekszobában, a fűtés kikapcsolása távozáskor, a készülékek kikapcsolása vagy készenléti üzemmódra váltása, energiatakarékosabb izzókat alkalmazni, a radiátorokon termosztatikus szelepeket használni, amelyek a beállításoknak megfelelően fenntartják a helyiség hőmérsékletét. Bármelyiket is választja, biztos megtakarításban részesülhet. Ne takarja el a fűtőelemeket, azaz távolítsa el azokat a berendezéseket, amelyek megakadályozzák a hő szétáramlását a helyiségben. Ne tegyen hűtőszekrényébe meleg élelmiszert. Ne töltse túl a hűtőszekrényt, akkor működik a legjobban, ha csak 80 százalékig van tele. A rendszeresen leolvasztás is sokat segít. Használjon gazdaságos zuhanyfejeket. Ha fedővel főzünk, tényleg sokat spórolunk és gyorsabban fő meg az étel is. A modern energiatakarékos kompakt fénycsövek az energia 80 százalékát takarítják meg, és hat-tizenötször tovább tartanak. Még jobbak a modern LED izzók.

Ha lehetséges, váltson tömegközlekedésre. Olcsóbb, és nem kell aggódnia a jármű karbantartása miatt. A nyaralást kifejezetten megtakarítási borravalóként ajánlják. A covid alatt megszoktuk, hogy körbejárjuk a szülőföldünket, lakóhelyünk környékét, és rájöttünk, hogy valójában milyen csodás helyeket fedezhetünk fel a környéken is. Könnyedén csökkentheti a külföldi utazás költségeit, és még mindig nagyszerű nyaralásban és kikapcsolódásban lehet része.

Végezetül az egyik legfontosabb szabály, hogy ne költse el ma azt, amit csak holnap fog megkeresni. Más szóval ne adósodjon el. Hitelt felvenni valamire, amire nincs azonnal szüksége, csak mert a helyzet javulására és a bevétele növekedésére számít, nem túl felelősségteljes megközelítés. Minden hitel kerül valamibe, az elhamarkodottan és meggondolatlanul felvett, pedig általában jóval drágább. A családi költségvetést nem tudjuk egyik napról a másikra megváltoztatni, ezért érdemes fokozatosan elkezdeni pénzügyeink rendbetételét.