Tombol a nyár, itt a régóta áhított vakáció, de hacsak nincs enyhülést kínáló kerti medencénk (vagy hozzá kertünk), nagyon nehéz a sokáig tartó hőségriadót elviselni. Nem tölthetünk minden egyes napot a strandon, és különben is, van az a pont, amikor még a strandig vezető vezető út is megtehetetlen hosszúságúnak tűnik. Ilyenkor érdemes néhány olyan programot bevetnünk, ami segítségünkre lehet a leengedett redőnyök, szorosan behúzott sötétítők mögött töltött forró időszakok elütésében.

Hoztunk néhány kreatív játék- és programötletet, aminek segítségével izgalmasabbá tehetjük a nyári szünet négy fal között zajló napjait is. Ráadásul az alábbi tippek kevés fizikai energiabefektetést igényelnek, és bevethetők közös, családi programként, vagy a gyerekek is lefoglalhatják velük magukat, amíg a szülők dolgozni próbálnak.

A teljes élményért készítsünk egy kancsó jeges limonádét vagy keverjünk alkoholmentes koktélokat, állítsunk össze egy szemrevaló gyümölcstálat, és máris olyan, mintha családi nyaraláson lennénk! A hiányzó játékok beszerzéséért pedig irány egy játék webáruház! A listában szereplő darabok ugyanis téli bekuckózós estéken is jól fognak jönni!

Társasjáték

Mondanunk sem kell, hogy a közös családi játéknál nincs jobb játék! A társasozás olyan strukturált szociális tevékenység, ami a gyerekek (és a felnőttek) rengeteg fontos készségét fejleszti.

A teljesség igénye nélkül: a közösségi élethez nélkülözhetetlen szociális készségeket gyakorolják, fejlődik a kreativitásuk és a stratégiai gondolkodásuk, megtanulnak előre tervezni. És ami talán manapság a legfontosabb: megtanulják, hogy nem mindig csak nyerni, hanem néha hibázni, vagyis “veszíteni” is ér.

A legjobb benti családi programok kánikula idejére

Forrás: canva.com

Puzzle

Igazi lelassulós, lazulós játék, amivel tökéletesen kiegyensúlyozhatjuk az energiadús szabadtéri programokat. Egy nagyobb kép kirakásának nekiállhatunk közösen, családilag is, de akár a gyerekekre is bízhatjuk ezt a meditatív tevékenységet. Nem mellesleg türelmet és kitartást tanít, és még a logikai készségeket is fejleszti!

A népszerű építőjátékok egyik legkedveltebb kollekciója. A színes elemek urbánus változataiból akár egy egész várost is felépíthetünk. Milyen lenne a ti ideális lakóhelyetek? Van benne LEGO City rendőrség, tűzoltóállomás, iskola, a strandon pedig vízimentő-bázis is? A változatos LEGO City készletek segítségével csak a fantázia szabhat határt az alkotásnak. Csak ne felejtsetek el sok fát ültetni, hogy sok LEGO-polgár hűsölhessen a dús lombok alatt!

Videójáték

Néhanapján, megfelelő szabályok felállításával egy kis “képernyőidőt” is engedélyezhetünk. Főleg, ha nem ki-ki a szobájába elzárkózva, magányosan nyüstöli a konzolt, hanem együtt játszik az egész család!

Ha belejöttünk a legózásba, választhatjuk akár a márka legjobb videójáték-változatait is, mint a LEGO Harry Potter Collection, a LEGO Gyűrűk ura, vagy az eddigi legnagyobb LEGO-videójátékként aposztrofált LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, ami a Lucas-univerzum kilenc epizódját dolgozza fel.

Tudományos játékok

Szórakozás és tanulás egyben? Ezekkel a tudományos játékokkal a gyerekek észre sem fogják venni, hogy már a tanévkezdésre hangoljuk őket! Egy régész készlettel hőguta veszélye nélkül kereshetnek kincseket a homokban, a kristálynövesztő készleteknek köszönhetően látványos kísérleteknek lehetünk szemtanúi, egy mikroszkóp készlettel pedig a lakásban található legapróbb mütyürök titkait is elképesztő közelségből fedezhetjük fel.

Harry Potter film maraton

Ugyan nem minősül játéknak, de az első Harry Potter-kötet megjelenésének 25. évfordulója apropóján nem maradhat ki a sorból egy roxforti filmmaraton sem! Ha már elfáradtunk a legózásban és a tudósnevelésben is, a nyolc filmből akár több napon át tartó házimozi-fesztivált is kerekíthetünk!