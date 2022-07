A segítségnyújtás, az emberi életek mentése minden esetben rendkívül nemes cselekedet, mielőtt azonban valaki például egy vízben bajbajutott embertársa segítségére sietne, érdemes tisztában lenni több alapvető tudnivalóval is.

Nyakunkon a nyár, ha még nincs meg az utazási célpont, akkor az Utazásszervező ajánlatai között érdemes válogatni! Aki a tengerhez utazik, annak tisztában kell lennie bizonyos szabályokkal! A vízimentés szabályai között nem könnyű sorrendet felállítani, azonban az mindenképpen a legfontosabbak közé tartozik, hogy közvetlen mentésre csak olyan személy vállalkozzon, aki képzett és tapasztalattal is rendelkezik e téren.

Tisztában kell lenni a veszélyekkel!

Ugyanis az, aki sohasem élt át hasonlót, az lehet, hogy elképzelni sem tudja azt, amikor egy fuldokló ember kétségbeesésében és az élet ösztönétől hajtva minden elérhető tárgyba vagy adott esetben akár egy másik emberbe is képes belekapaszkodni.

A jószándékú, de felkészületlen segítő hihetetlen gyorsan kerülhet önmaga is komoly életveszélybe, így az elsődleges segítségnyújtást, amikor csak lehetséges, szakember segítségére kell bízni.

Az a segítségnyújtás, amelyet mindenki kockázat nélkül megtehet, sőt, amit kötelessége is megtenni, az az, hogy veszélyhelyzet észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell a szakszemélyzetet, aki lehet például úszómester, ügyeletes orvos vagy a vízirendőrök, mentők.

Amennyiben lehet, a partról történjen a mentés

Amennyiben lehetséges, mindent el kell követni a partról történő segítségnyújtásra. Ebben hasznos lehet egy evezőlapát, kötél, mentőmellény, de végszükségben matrac vagy bármilyen tárgy is, amely képes a víz felszínén maradni. Még a profiknál is ajánlott, hogy ha az lehetséges, akkor a szárazföldről vagy például csónakból történjen a mentés. Vízben történő segítség esetén speciális fogásra van szükség, majd a bajbajutott partra vonszolására, de ez már veszélyes és bonyolult feladat.

További teendők

A mentés után, ha eszméleténél van a bajba jutott, akkor oldalára kell fordítani, hogy a víz távozni tudjon a szervezetéből, ha nincs légzés, akkor pedig el kell kezdeni az újraélesztést. Mindkét esetben feltétlenül értesíteni kell a mentőket is, mert még látszólag enyhébb esetben is pillanatokon belül kialakulhat akár életveszélyes helyzet is.

A legjobb megelőzni a bajt

Az ilyen veszélyes helyzetek kialakulásának megakadályozása minden fürdőző közös érdeke, és ezért mindenképpen kerülni kell az ismeretlen és felügyelet nélküli vizekben történő fürdőzést, továbbá soha ne tartózkodjunk egyedül a vízben, mert ha bármi történik, akkor nem számíthatunk segítségre.

Kijelölt fürdőhelyen is csak a bójákon belül szabad fürdeni, és a vihar, valamint egyéb vészjelzéseket is komolyan kell venni minden esetben. Fontos továbbá, hogy felhevült testtel senki se menjen vízbe, és az is, hogy mindenki ismerje a korlátait, és semmiképpen se vállalkozzon erejét, tudását meghaladó úszásra!