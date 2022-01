A tanácskozáson az EU és Kína közötti kapcsolatok ügye is napirenden lesz, tekintettel arra, hogy az Európai Unió együtt kíván működni Pekinggel egyebek mellett olyan nagy globális kihívások kezelésében, mint a koronavírus-járvány és az éghajlatváltozás. Az Európai Tanács várhatóan egyéb külügyi kérdésekkel is foglalkozni fog, például Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezésével és a fehéroroszországi helyzettel. Áttekintik emellett a hegyi-karabahi konfliktus fejleményeit és a brit EU-tagság megszűnését (Brexit) követő jövőbeni kapcsolatrendszeréről folytatott tárgyalások állását is.