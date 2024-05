A DVSC kézilabdacsapata az idei szezonban rengeteg szép győzelemmel örvendeztette meg szurkolóit. A debreceni gárda február elején a Bajnokok Ligájában a Győri ETO KC ellen 29–28-ra diadalmaskodott, azonban a csodasiker egy áldozattal járt. Ugyanis a rangadó második félidének közepén egy szabálytalanság után az akkor kiváló formában lévő Hámori Konszuéla a földön maradt, s mint később kiderült, a játékosra hosszú, mintegy tíz hónapos kihagyás vár, mivel a jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag. A Koni becenévre hallgató sportolót az eset után napokon belül meg is műtötték, majd elkezdhette a rehabilitációt.

Hámori Konszuéla élete formájában sérült meg

Forrás: Napló-archív

Hámori Konszuéla a sérüléséből lábadozik

Ahogyan arról már portálunkon Kusnyir Erik sérülése kapcsán is olvashattak, egy ilyen súlyos sérülés esetén emberfüggő, hogy ki mikor térhet vissza a pályára. A Haon megkereste Hámori Konszuélát, aki elmondta, jól halad a felépülése, és mindent megtesz azért, hogy mielőbb visszatérjen a pályára. – Őszintén szólva nem túl izgalmas egy napom, sokat járok gyógytornázni és kondizni – kezdte a Loki 5-ös mezszámát viselő játékosa. – Örömteli, hogy már elkezdtem heti kétszer futni, igaz, még csak antigravitációs futópadon. Ha még valaki nem hallott volna erről az eszközről, nem probléma, ugyanis még nem olyan régen jött a köztudatba. Ezenkívül heti kétszer biciklizek és terápiára járok. Nagyon sokat teszek azért, hogy minél hamarabb meggyógyuljon a térdem és visszajöjjön az izomzatom – fogalmazott Hámori Konszuéla.

Az antigravitációs futópadot a NASA mérnökei fejlesztették ki abból a célból, hogy a hosszú, súlytalanságban töltött űrutazás után a legénység fokozatosan szokhasson hozzá a földi körülményekhez, konkrétan a gravitációhoz.

Szó esett róla, hogy Hámori Konszuélának korábban még nem volt hasonlóan súlyos sérülése. – Egyébként eddig szerencsés voltam, hisz korábban egész jól megúsztam, nem volt komoly gondom.

Kézilabdában gyakran előfordul a sérülés, ami egyébként sose jön jókor, de innen kell tovább haladnom, felépülnöm. Az mentálisan eléggé megvisel, hogy nem lehetek ott a pályán a többiekkel, de egyébként jól érzem magam. Most egy kicsit pihenősebb időszakom van, az a teher nincs rajtam, hogy heti egy-két meccsen hozni kell az eredményeket

– ecsetelte.

A csapattársaival is gyakran találkozik

Hámori Konszuéla Debrecenben lábadozik sérüléséből, így csapattársaival naponta találkozik, amely elmondása alapján nagy energiát ad számára.

Pozitív, hogy Debrecenben a többiekkel ugyanúgy egy társaságban vagyok, csak én általában a gyógytornára vagy a konditerembe előbb megyek és később végzek. Kár, hogy az öltözői pletykákból kimaradok, de a rehabilitációval, úgy érzem, jól haladok, így viccesen mondanám, már csak ezért is mielőbb vissza szeretnék térni

– tette hozzá.

Ha teheti, élőben szorít a DVSC Schaeffler sikeréért

Miután Hámori Konszuéla megsérült, a Loki a Győrrel kétszer is megmérkőzött – márciusban a Magyar Kupa elődöntőjében, szerdán pedig a bajnokságban –, de Szilágyi Zoltán együttese mindkét alkalommal egy góllal maradt alul. A sors fintora, hogy a legutóbbi rangadó alkalmával Jovana Jovovics csúnyán beütötte a fejét, és elvesztette az eszméletét.

Jovana Jovovics a Győr ellen rogyott a földre, az orvosok segítségével csak hordágyon tudta elhagyni a pályát

Forrás: Molnár Péter

Hámori Konszuéla, mivel továbbra is kilátogat minden hazai meccsre, személyesen is látta az esetet, amely után csapattársát az elsők között látogatta meg a klinikán.

– Nyilván a Győr ellen is nagyon szorítottam a csapatnak. A találkozó előtt megpróbáltam nekik jó tanácsot adni, lelkileg támogatni, ám többet nem tehettem most. Furcsa kívülről nézni a Loki meccseit, a mérkőzések közben mindig elgondolkodok, hogyan oldanék meg egy-egy szituációt. Természetesen mindig segítenék, de most a felépülésem a legfontosabb.

Ami a Jovi sérülését illeti, sajnos közelről láttam az esetet, borzasztóan csúnya volt, nagyon megijedtem. Csúnyán hangzik, de lehet jobb neki, hogy ő nem emlékszik rá, mi történt. A meccs után rögtön bementem hozzá a kórházba, hál’ istennek ott már kommunikált velem. Azt mondta, jól van, csak a fejét nagyon fájlalja. Remélem, hamarosan jobban lesz

– osztotta meg.

A kézilabdázó CT-vizsgálaton esett át, és mint arról a klub Facebook-oldalán olvashatunk, több megfigyelés után pénteken hagyhatta el a kórházat.

A női kézilabda NB I. állása

Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt gól–Kapott gól Gólkülönbség Pont 1. Ferencváros 25 24 – 1 917–639 +278 48 2. Győri ETO KC 25 23 – 2 882–586 +296 46 3. Mosonmagyaróvár 25 21 – 4 898–683 +215 42 4. DVSC Schaeffler 25 21 – 4 804–619 +185 42 5. Vác 25 14 – 11 693–675 +18 28 6. MTK Budapest 25 11 3 11 740–793 –53 25 7. Budaörs 25 11 1 13 682–745 –63 23 8. Dunaújváros 25 10 – 15 664–754 –90 20 9. Fehérvár 25 7 2 16 692–795 –103 16 10. Kisvárda 25 7 1 17 621–714 –93 15 11. Vasas 25 6 2 17 636–748 –112 14 12. Békéscsaba 25 6 1 18 641–764 –123 13 13. NEKA 25 5 1 19 626–756 –130 11 14. Kozármisleny 25 3 1 21 571–796 –225 7

DVSC-Ferencváros rangadó lesz az utolsó felvonás

A DVSC Schaeffler együttese szombaton 17 óra 30 perctől a Ferencváros otthonában zárja a szezont. A Loki már csak abban az esetben szerezhetné meg a bronzérmet az NB I.-ben, ha több pontot szerezne a Kisvárdán pályára lépő Mosonmagyaróvárnál – a papírforma szerint pedig erre kevés az esély.

Hámori Konszuéla a legutóbbi, Ferencváros elleni bajnokin még ontotta a gólokat, de ezúttal csak a lelátóról követheti az eseményeket

Forrás: Napló-archív

Hámori Konszuéla idegenbe is elkíséri majd a csapatot, bízik benne, hogy a Loki szépen búcsúzik.

Úgy gondolom, hogy a Fradihoz már nem az esélytelenek nyugalmával utazhatunk. Annak ellenére, hogy a bajnokságban valószínűleg elúszott a dobogó, hihetetlenül jó évünk volt, az pedig hab lenne a tortán, ha a szezonzárón az aranyérmes ellen egy döntetlent játszanánk vagy akár nyernénk

– tekintett előre, s végül a Loki-szurkolóknak is üzent. – Drukkereink mindig jó hangulatot teremtettek a csarnokba, nagyon sokszor volt telt ház, felemelő érzés ez számunkra. Igyekeztünk minél jobb eredményeket elérni, szép győzelmekkel megörvendeztetni őket. Bízom benne, hogy a következő idényben is tele lesz a lelátó, és hasonlóan nagy sikereket érünk el – zárta Hámori Konszuéla.