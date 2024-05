Múlt héten a 3x3-as olimpiai selejtező volt a kiemelt sportesemény Debrecenben, ezúttal pedig a DVSC Schaeffler kézilabdázói vannak reflektorfényben. A Loki ugyanis szerdán 18 órától a Győri ETO KC együttese ellen búcsúzik a Hódos Imre Rendezvénycsarnok közönségétől, majd szombaton 17 órától az éllovas Ferencváros otthonában zárja a szezont.

A Bajnokok Ligája csoportkörében a DVSC Schaeffler hazai pályán egy góllal verte a Győrt

Hogy lehet dobogós a DVSC Schaeffler?

A debreceni kézisek két fordulóval a bajnokság vége előtt a harmadik helyen állnak. Azonban ahhoz, hogy biztosan érmet szerezzenek, a két zöld-fehér alakulattól minimum három pontot kellene elcsenniük, hiszen a negyedik pozícióban tanyázó Mosonmagyaróvár az egymás elleni eredményeket figyelembe véve egy góllal jobban áll.

A Móvár következőnek a sereghajtó Kozármislenyt fogadja, majd a bennmaradásért küzdő Kisvárdához látogat, így a papírforma szerint két győzelmet húzhat be. Ismerve az erőviszonyokat, azt is nehezen lehet elképzelni, hogy az FTC a Vasas ellen, a Győr pedig a Dunaújváros ellen hibázna.

A DVSC Schaeffler a nagy BL-menetelés után a Magyar Kupában idén már szerzett egy bronzérmet, de a játékosok a tavalyihoz hasonlóan szeretnének duplázni. A lokisták már sokszor megmutatták, hogy nem ismernek lehetetlent, a 2023/2024-es idényt ráadásul akkor koronázhatnák meg igazán, ha az NB I. két legerősebbnek titulált csapatát felülmúlnák.

A női kézilabda NB I. állása FTC 24 23 0 1 876–609 46 Győri ETO KC 24 22 0 2 851–556 44 DVSC Schaeffler 24 21 0 3 774–588 42 Mosonmagyaróvári KC 24 20 0 4 847–656 40 Vác 24 14 0 10 661–639 28 Budaörs 25 11 1 13 682–737 23 MTK Budapest 24 10 3 11 696–761 23 DKKA 25 10 0 15 664–754 20 Vasas SC 24 6 2 16 606–707 14 Alba Fehérvár KC 24 6 2 16 664–770 14 Kisvárda 24 6 1 17 585–690 13 Békéscsaba 24 6 1 17 617–728 13 NEKA 24 5 1 18 601–728 11 Kozármisleny KA 24 3 1 20 544–745 7

A hajrában bármi megtörténhet

A DVSC Schaeffler vezetőedzője, Szilágyi Zoltán a Győr elleni mérkőzés előtt a Haonnak azt hangsúlyozta, hogy ezúttal sincs a csapaton nyomás, ami akár az előnyükre is válhat. A tréner úgy gondolja, hogy a mérkőzés esélyese a bajnoki címvédő, ennek ellenére bízik a bravúrban. – Az ETO ellen olyan felfogásban kell játszanunk, mint tettük azt hazai pályán a Bajnokok Ligájában.

Ebben a szezonban már ez lesz az ötödik egymás elleni találkozónk, három meccs nagyon szoros végeredménnyel zárult, legutóbb Debrecenben ráadásul sikerült nyernünk egy góllal. Remélem, most is egy jó meccset fogunk játszani, ha pedig az összecsapás végig kiélezett lesz, akkor a hajrában bármi megtörténhet

– fogalmazott Szilágyi Zoltán.

Szilágyi Zoltán bízik a sikerben

Két jó formában lévő csapat találkozik

Szó esett róla, hogy remek szériában van a Loki, amely sorozatban 11 győzelmet aratott. Azonban az is tény, hogy az edzőváltáson átesett Rába-partiak – a márciusi MK-döntő után Ulrik Kirkely helyett Per Johansson érkezett – játéka az utóbbi időben valamelyest átalakult, és jó formába lendültek.

– Nehéz megmondani, hogy játékosaim most milyen formában vannak – folytatta Szilágyi Zoltán. – Ugyanis a Vác elleni mérkőzésünk volt az utolsó, amikor teljes mértékben egyben voltunk és nagyon koncentráltan kézilabdáztunk – az a derbi egy komoly kihívás volt számunkra. Aztán két nem túl magas hőfokú bajnokin is pályára léptünk, de az ott mutatottak nem lehetnek mérvadók a Győr és a Fradi elleni parázs csaták előtt. Az ETO ráadásul több komoly meccs után érkezik, hiszen előbb a Vipers Kristiansand ellen a Bajnokok Ligája legjobb négy együttese közé jutott, majd az NB I.-ben a Ferencvárost is felülmúlta.

Az edzőváltás óta most találkozunk velük először, játékuk több szempontból is változott, ami leginkább szembetűnő, hogy sokkal lendületesebben kéziznek. Igyekszünk felvenni a ritmust, szeretnénk méltó ellenfelei lenni a kisalföldieknek

– ecsetelte a DVSC Schaeffler mestere.

A játékosok telt ház előtt léphetnek pályára, így a hangulatra bizonyára nem lehet panasz

Bravúrgyőzelemmel búcsúznának a debreceni szurkolóktól

Szilágyi Zoltán végül arról beszélt, hogy a Loki-drukkerek támogatását mindenképpen szép, eredményes játékkal szeretnék megköszönni.

Egyelőre csak a Győrre koncentrálunk, bízom benne, hogy a maximumot vagy ahhoz közeli teljesítményt nyújtjuk, mert akkor a közönségünket tényleg megörvendeztethetjük. Mindenki tudja a lényegét ennek a meccsnek, remélem, a javunkra billen majd a mérleg.

– Hétfőn volt egy hosszabb erőfejlesztéssel összekötött edzésünk, kedden pedig bizonyos taktikai elemeket gyakoroltunk, és úgy tréningeztünk. A meccsen mindent ki kell adnunk magunkból, mi bízunk a sikerben – zárta Szilágyi Zoltán.

Immár biztos: telt ház lesz a DVSC-Győr meccsen

Ahogy évek óta mindig, ezúttal is minden jegy elkelt a Loki–ETO rangadóra, olvasható a hajdúságiak honlapján. Mint írják, érdemes lesz korábban érkezni, hiszen gyereknap alkalmából 15.30-tól érdekes programokat rendeznek a Hódos Imre Rendezvénycsarnok előtt. Többek között lesz ugrálóvár, óriás darts, arcfestés, rendőrségi bemutató és kvízjáték. Az ügyesebbek pedig kipróbálhatják magukat a vaxleszedő versenyben is. Továbbá minden 18 éven aluli résztvevő kap egy egyedi tervezésű ajándékpólót, illetve még egy szelet pizzát is megkóstolhat.

A szerdán 18 órakor kezdődő DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC mérkőzést Altmár Kristóf és Horváth Márton vezeti majd. A kezdés előtt átadják a szezon legjobb felnőtt játékosának járó Jeddi Mária-díjat, valamint díjazzák az utánpótlásban dolgozókat, többek között gazdára talál a Komáromi Ákos-díj is. A találkozó befejezése után a klub a távozó játékosait is elbúcsúztatja a hazai közönség előtt.

Azok, akik elől a tiketteket elkapkodták, az eseményeket az M4 Sport+ csatornán élőben követhetik.

