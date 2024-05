Automatikusan meghosszabbodik 1 évvel Ferenczi János szerződése - számolt be róla csütörtök délután a DVSC honlapja. Mint írják, a 33 esztendős futballista 2011-ben, mindössze 20 éves korában került fel a Loki felnőttcsapatához, egy Vasas elleni bajnokin debütált az élvonalban. A klubhűség mintapéldája azóta alapemberré vált, stabil tagja a DVSC-nek, melynek színeiben már több mint 200 NB I.-es mérkőzésen lépett pályára, s a Loki szereplési örökranglistájának 9. helyén áll.

Ferenczi János továbbra is a Lokit erősíti

Forrás: DVSC

Ferenczi János továbbra is segíteni szeretné a csapatot

– Óriási megtiszteltetés, hogy továbbra is számít rám a klub, és pozitívan állt a hosszabbításhoz. Ennyi év után is szeretném tovább segíteni a csapatot, és remélem, a többiekkel együtt örömteli pillanatokat tudunk szerezni a szurkolóknak. Bízom abban, hogy ezzel a klubhűséggel példát tudok mutatni a fiatalabb játékosok számára is. Köszönöm a legnagyobb szurkolóim, a családom támogatását! – nyilatkozta a dvsc.hu-nak a 2-szeres válogatott játékos.