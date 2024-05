A labdarúgó NB I. 31. fordulójában 5–1-es vereséget szenvedett a DVSC a Ferencváros otthonában, így a negyedik – még nemzetközi kupaindulást jelentő – hely megszerzéséért folytatott küzdelemben a debreceniek sorsa kikerült a saját kezükből. Szrdjan Blagojevics együttese jelenleg 45 megszerzett ponttal az ötödik pozíciót foglalja el, a negyedik pedig a 49 pontos Puskás Akadémia.

Szuhodovszki Soma reméli, hogy Szrdjan Blagojevics együttese győzelemmel búcsúzik a hazai közönségtől

Szuhodovszki Soma parázs meccsre számít

A Loki játékosa, Szuhodovszki Soma először arról beszélt, hogy az FTC elleni vereség után a csapat háza táján mindenki nagyon csalódott volt, de ezen gyorsan túl kell lendülni, mert egy újabb jó erőből álló együttessel csapnak össze.

Mindenképpen szépen akarunk búcsúzni a hazai közönségtől, remélem olyan teljesítményt nyújtunk majd, ami után még matematikailag lesz esélyünk a negyedik hely elérésére

– hangoztatta a 13-as mezszámot viselő középpályás.

A következő ellenfél a harmadik pozícióban álló, 53 pontos Fehérvár FC alakulata lesz. Ebben a szezonban a bajnokságban már kétszer csapott össze a két alakulat. Októberben a hajdúságiak 3–1-re diadalmaskodtak a Nagyerdei Stadionban, míg februárban az 1–0-s győzelme után a Vidi örülhetett.

– Egy nagy rangadó következik. Bízom benne, hogy felülmúljuk majd ellenfelünket, ami nem lesz egyszerű, hisz nyilván a Fehérvár is komoly célokért küzd.

Úgy gondolom, hogy egy parázs mérkőzés jön, amely három esélyes lesz.

– Úgy érzem, hogy csapattársaimmal egyre jobban megértjük egymást a pályán, a játékrendszert is megszoktam, és bízom benne, hogy még a szezon utolsó meccsein is jó teljesítménnyel segíthetem a Lokit – fogalmazott Szuhodovszki Soma, aki egy rövid videóban a debreceni drukkereknek is üzent.

Szrdjan Blagojevics reméli, visszatér a csapat ereje

A DVSC vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics arról ejtett szót, hogy az FTC elleni meccsen leginkább az energia hiányzott a játékosokból. Szeretné, ha visszatérne a csapat hite, és a következő mérkőzésen már tanulva a hibákból olyan pluszt nyújtanának, amivel rangadót tudnak nyerni. – Nehéz a sorsolás számunkra, az utolsó három fordulóban gyakorlatilag a három legerősebb együttessel találkozunk.

A fehérváriak is minőségi játékot képviselnek, ahhoz, hogy legyőzzük a riválist, vissza kell nyernünk az önbizalmunkat. Tisztában kell lennünk, az előző meccsen hol hibáztunk és mi volt rossz, ugyanakkor arra törekszünk, hogy a lehető legerősebben fejezzük be a szezont. Bízom benne, hogy minél többen kilátogatnak majd a Nagyerdei Stadionba, a mindig remek hangulatot teremtő szurkolóktól szépen szeretnénk búcsúzni. Azért szállunk harcba, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el

– nyilatkozta Szrdjan Blagojevics.