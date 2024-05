Mindössze két forduló van hátra a magyar labdarúgó NB I. küzdelmeiből. A bajnoki cím (FTC) és a kiesés (Kisvárda, Mezőkövesd) kérdése már eldőlt, de a nemzetközi kupaindulást jelentő 2-4. helyekért zajló versenyfutás még nyitott. Még a DVSC együttesének is van esélye odaérni a negyedik helyre, de a Ferencvárostól elszenvedett múlt vasárnapi KO óta ez alaposan megcsappant. Pedig egyáltalán nem mindegy, hogy egy csapat kiharcolja-e a kupaszereplést, hiszen lehet olyan játékos, aki attól teszi függővé az átigazolását, hogy az adott klub érdekelt lesz-e a nemzetközi porondon. Egy korábbi írásunkban már megpróbáltuk összefésülni, kik azok a futballisták, akikkel összeboronálták a Loki gárdáját akár a sajtóban, akár szurkolói körökben. Abban a cikkben hét játékost soroltunk fel, és arról is írtunk, hogy a Debreceni VSC sportigazgatója, Hayk Hovakimyan Cipruson járt megtekinteni egy bajnoki mérkőzést.

Naoaki Senaga is kiszemeltje lehet a DVSC együttesének

Forrás: Insagram/FK Jezero

Fiatal kora óta Európába futballozik a DVSC kiszemeltje

Azóta is igyekeztünk értesülni, kutakodni, és egy futballista neve fennakadni látszik a hálón, mint lehetsédes DVSC igazolás. Információink szerint a japán Naoaki Senaga is a DVSC látókörébe kerülhetett. A 25 esztendős távol-keleti támadó jelenleg a montenegrói első osztályú FK Jerezo futballistája. Az ifjú Senaga a Yokohama FC korosztályos csapataiban ismerkedett meg a futball alapjaival, majd 18 évesen a Senshu Universityben folytatta, majd négy lehúzott szezont követően vándorbotot ragadva Európában folytatta a karrierjét: 2021 júliusától több honfitársával együtt a montenegrói másodosztályú FK Mladost Donja Goric gárdájához került. Ott mindössze egy évet töltött el, majd országon belül váltott klubot, és azóta is az élvonalbeli FK Jezero futballistája.

Érdekesség, hogy a támadó ügynöksége, a Japan at UK Limited eredetileg azért jött létre, hogy fiatal japán labdarúgókat segítsen angliai szerződéshez, de a 2020-as Brexit után vélhetően bezárultak az ajtók előlük, ezért inkább Európa felé fordult a figyelmük. Több focistát is a montenegrói bajnokságba irányítottak, valószínűleg azzal a céllal, hogy szokják a kontinentális futballt, és jó statisztikákat produkálva, idővel erősebb pontvadászatba jussanak el. Bár a japánoktól nem áll távol a közösségi jó cselekedet, vélhetően azért itt többről, egész pontosabban több euróról van szó, így bizonyára örömmel közvetítenék a kliensüket a montenegróinál magasabban jegyzett – és jobb anyagi lehetőségekkel kecsegtető, valamint lényegesen jobb infrastruktúrával bíró – OTP Bank Ligába.