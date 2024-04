A debreceni sellőlánynak szerdán délután sem akadt igazi kihívója, ezúttal is nagy fölénnyel nyert, amellyel megvédte bajnoki címét. Azonban időeredménye ezúttal 25.05 lett, így továbbra is várat magára, hogy egyéniben biztos olimpiai kvótát jelentő 24.70-es időeredményt megússza. Kókai Dávid tanítványának a nevéhez fűződik az országos csúcs is, és mindössze 0,1 másodpercre van a céltól.