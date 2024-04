Női 50 méter háton Halmai Petra a 9. helyen, míg Horváth Dóra a 13. pozícióban végzett. Előbbi sportoló – aki már a tokiói olimpián is részt vett, de akkor még kaposvári színekben edzett – női 100 méter mellen is versenyzett, nagyszerű teljesítménnyel, 1:09.79-es időeredménnyel bronzérmet szerzett. Ez a futam azért is emlékezetes marad, mivel a Győr versenyzője, Fángli Henrietta megdöntötte (01:07.50) Kovács Ágnes, 2000-ben Sydney-ben úszott országos csúcsát (01:07.79).