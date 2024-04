Hegedűs Zoja a terhesség 28. hetében született, szívtumorral és egy ritka genetikai betegséggel jött világra 2023 nyarán. Kilenc hétig volt kórházban, mielőtt hazaengedték. Folyamatosan gyógyszereket kell szednie, hogy a tumor ne nőjön. Emellett komplex és intenzív fejlesztő kezelésekre van szüksége. Felépüléséért sokan összefogtak szülei és két nagyobb testvére mellett. Édesapja az encsi tűzoltóság szolgálatparancsnoka, és bajtársaival együtt jótékonysági futásra is hívják a segíteni szándékozókat.

A kislányért nagyszabású több jótékonysági aukció is szerveződött. A Supersum Közhasznú Alapítvány Facebook-oldalán a bejegyzésre kattintva április 2. és 14. között profi magyar és nemzetközi sportegyesületek, válogatott csapatok, sportolók által felajánlott mezekre és sportszerekre is licitálhatunk.

Vajda Botond mezére is lehet licitálni

DVSC-mezekre is licitálhatunk

A sok értékes kincs között a DVSC labdarúgócsapata által dedikált Vajda Botond-mez is megtalálható. A fiatal játékos meccsről meccsre jobban teljesít, nemrég az U21-es válogatottban is bemutatkozott, a Kisvárda elleni találkozó után pedig a forduló válogatottjában is szerepelt.

Ahogyan azt a debreceni kézilabdacsapat Facebook-posztjában is olvashatjuk, Vámos Petra dresszére is lehet licitálni. A magyar válogatott alapembere a Loki színeiben eddig 106 mérkőzésen 386 gólt dobott. A Vámosz becenévre hallgató sportolónak ez az utolsó idénye a cívisvárosban, ugyanis a következő szezontól a francia Metz alakulatánál folytatja pályafutását.

Egy Vámos Petra-mezre is licitálhatunk

A DEAC is csatlakozott a programhoz

A hajdúsági jégkorongcsapat tagjai is aláírták Molnár Dávid mezét, de még a felsőházi rájátszást az utolsó pillanatban kiharcoló kosarasok által aláírt felsőre is.