Március közepén Tatabányán a sírból visszahozva 12 év után olimpiai kvótát szerzett a magyar férfi kézilabda-válogatott. Ezen a héten a nőkön a sor, akik a debreceni Főnix Arénában kvalifikálhatják magukat a legrangosabb világeseményre. Ebben a cikkben azt járjuk körül, hogy hazánk címeres mezében játszó lányai milyen formában és milyen esélyekkel vághatnak neki a nagy teherrel bíró tornának.

Olimpia: ez történt legutóbb

Noha négyévente rendezik meg az ötkarikás játékokat, mint emlékezhetünk rá, 2020-ban a Covid-járvány közbeszólt, így az előző eseményt három esztendeje tekinthették meg a szurkolók kizárólag a televízión keresztül. A magyar női kézilabda-válogatott akkor Győrben szerezte meg a kvótát, az ellenfél akkor a kazah, a szerb és az orosz nemzeti együttes volt.

A DVSC Schaeffler akkori játékosai közül Vámos Petra és Bordás Réka bizonyíthatott Tokióban. Noha a magyaroknak sokáig nem jött ki jól a lépés, de 26–23-ra legyőzték Svédország legjobbjait, így a negyeddöntőben Norvégiával találkoztak – és bár sokáig jól álltak, végül 26–22-re kikaptak, és a 7. helyen zártak.

Út a debreceni tornáig

A 2022-es Európa-bajnokságon ugyan még továbbjutott a csoportkörből a csapat, ám aztán középdöntőben az utolsó helyen végzett. A 2023-as világbajnokságon azonban összességében már sokkal jobban szerepeltek – az ötödik helyen végeztek –, igaz, majdnem elúszott az esély már arra is, hogy olimpiai selejtezőt vívjanak. Azonban a svédek elleni 26–22-es arányú vereség után a horvátok ellen hatgólos hátrányból az utolsó szalmaszálat megragadva álltak fel, és győzelmükkel elérték azt, hogy most a Főnix Arénában drukkoljunk a sikerükért.

Most rájuk szegeződik az ország szeme

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a Loki-játékosok közül ezúttal Vámos Petra mellett Füzi-Tóvizi Petrára és Kácsor Grétára számít. Bár a Vipers Kristiansand elleni BL-meccseken mutatott teljesítménye alapján Szabó Nina is befért volna a keretbe, a H szektor 83. részében kifejtettük, hogy ez valószínűleg miért nem történt meg.

A magyar alakulat csütörtökön 15.30-tól Kamerunnal, pénteken 18 órától Svédországgal játszik, majd vasárnap 19.15-től Japán ellen meccsel a 2024-es párizsi részvételért.

A cívisvárosi torna első két helyezettje jut ki az olimpiára, a papírforma alapján pedig erre a mieinknek minden esélye megvan. A csoport legerősebbjének a svédek tűnnek, azonban Vámos Petráék a világbajnokságon már bebizonyították, hogy meg tudják szorongatni a skandinávokat. Hazánk legjobbjai decemberben Kamerunt 39–20-ra verték, és most is hasonló végkimenetel várható. A szakemberekben a legtöbb kérdés a japánok elleni meccs miatt merülhet fel, ugyanis az ázsiaiak az utóbbi években sokat léptek előre, különleges taktikájukkal pedig az elmúlt időszakban például a spanyolokat, a szerbeket és a dánokat is felülmúlták. Egy könnyebbnek tűnő meccs mellett tehát két kőkemény, szorosnak ígérkező csata vár a nemzeti csapatunkra, de a hazai pálya kimondottan nagy előnyt jelent.