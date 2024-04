Ahogyan azt a Haonon olvashatták, a DVSC az OTP Bank Liga 26. fordulójában 3–1-re győzött Kisvárdán. Mivel a Fehérvár gól nélküli döntetlent játszott a Puskás Akadémiával Felcsúton, így a Loki immáron csak négy pontra van a dobogótól.

A tavalyihoz hasonlóan

A hajdúságiak az előző szezonban a bajnokság ugyanezen szakaszában 11 győzelemmel, 7 döntetlennel és 8 vereséggel, 43–37-es gólaránnyal szintén a 4. helyet foglalták el. Ezúttal a csapat aránya 11–6–9, a gólarány pedig 40–32, tehát a piros-fehérek hasonlóan teljesítenek.

Szrdjan Blagojevics túl van egy mérföldkövön

A DVSC által vezetett statisztika alapján a vezetőedző, Szrdjan Blagojevics 51 bajnoki mérkőzésen irányította az együttest, mellyel a mérlege 25–11–15. Ezzel beérte Supka Attilát, aki 51 alkalommal ült le a cívisvárosiak kispadjára. Ennél többször csak heten adtak oldalról taktikai utasítást. A szerzett pontok (86) tekintetében a szerb szakember a Loki 1902 óta íródó történelmében a 8. legsikeresebb.

Kik a gólfelelősök?

Az eddig valamennyi fordulóban pályára lépő Dzsudzsák Balázs mellett Bárány Donát és Brandon Domingues is 6 alkalommal talált be az NB I. mostani kiírásában, mögöttük Vajda Botond és Sztefan Loncsar neve mellé 4-4 találatot írhatunk fel.

Kik az asszisztkirályok?

A gólpasszok tekintetében Ferenczi János áll a legjobban, a bajnokságban immáron 7-szer adott kulcspillanatban labdát a társaknak. Mögötte Dzsudzsák 6, Bárány 4, Domingues pedig 3 alkalommal asszisztált.

Ismét a legjobbak között

Ahogyan az előző fordulókban, a debreceniektől Kisvárdán is többen remek teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet. Ahogyan arról a dvsc.hu-n is olvashatunk, a csakfoci.hu a két gólpasszal jelentkező Dzsudzsákot és a csodaszép gólt szerző Vajda Botondot is jelölte a hét együttesébe.

A csapatkapitány fordulóról fordulóra bizonyítja, hogy még 37 évesen is kiemelkedik a mezőnyből, jó meglátásai kellenek az alakulat sikeréhez. Azonban egyre inkább kihagyhatatlanná válik a kezdőcsapatból – eddig 14-szer láthattuk Loki-mezben, és ebből csupán egyszer jutott szóhoz csereként – Vajda is, akinek a beadásai rendre veszélyt jelentenek. A 20 éves, rendkívül dinamikus, tehetséges játékos a múlt héten nem véletlenül szerepelt az U21-es válogatottban is.

Ezúttal Dzsudzsák produkcióját egyébként M4 Sport és a Nemzeti Sport is a legjobbak közé sorolta, a Riafocinál pedig rajta kívül még Dusan Lagator szerepel az elmúlt forduló válogatottjában.

Újonnan már az eredmenyek.com-on is követhető, hogyan teljesítnek a játékosok. A portál a Kisvárda elleni összecsapáson 7,4-es osztályzattal Ferenczit ítélte a leghasznosabb futballistának, de Dzsudzsák, Vajda, Domingues és Lagator is jó értékelést kapott.

Nehéz véghajrá előtt van a DVSC

A debreceni csapat következőnek szombaton 19 óra 30 perctől az MTK Budapest együttesét fogadja a Nagyerdei Stadionban.

Megyeri Balázsék a két lila-fehér gárdával, a Kecskeméttel és az Újpesttel ütköznek meg hazai környezetben, míg a Diósgyőrrel idegenben csapnak össze. A Lokomotív amennyiben az éremre hajt, addig ezeken a meccseken nem igazán lehet pontokat hullajtani, ugyanis az utolsó három játéknapon a Ferencvárossal, a Fehérvárral és a PAFC-vel találkozik.

Jó formában van a Loki

Forrás: DVSC