Magabiztos játékkal rukkoltak elő a nagy esélyesek az Ifjúsági Kosárlabda Bajnokok Ligája második napján - olvasható a Debreceni Sportcentrum honlapján.

A tavalyi döntős Igokea és Tofas Bursa is könnyedén nyerte első mérkőzését a tornán, a Rytas Vilnius pedig kiütötte görög ellenfelét. A Team Debrecen ugyan jól küzdött a cívisvárosba érmes reményekkel érkező Tenerife ellen, de nem sikerült borítaniuk a papírformát Pethő Ákos tanítványainak.

Hatalmas tüzelés

A címvédő Igokea mérkőzésével indult a játéknap, a bosnyákok pedig egy percig sem hagytak kétséget afelől, hogy nem véletlenül tartják őket idén is az egyik legnagyobb esélyesnek. A nyitónapon is nagy pofonba beleszaladó AEK Athén csak időszakonként tudta felvenni a mérkőzés ritmusát, ezúttal 90-55 arányban maradtak alul. A 2023-as torna másik döntőse, a Tofas Bursa is szerdán debütált Debrecenben, ellenfelük az egy nappal korábban a Ludwigsburgot nagy csatában verő Opava volt. A nagy iramú összecsapáson úgy tüzeltek a csapatok, mintha nem lenne holnap, öt perc sem kellett, hogy 17-17-et mutasson az eredményjelző. A nagy dobóbárbajban a csehek fáradtak el hamarabb, a törökök viszont tudták tartani a tempót, így a negyed végére 15 pontos előnyt harcoltak ki, melyet meg is tudtak tartani a nagyszünetig. A fordulás után már inkább a védelmek domináltak, de ebből is a Tofas jött ki jobban, így végül magabiztos 25 pontos sikert arattak.

Az első meccsét megnyerő Oldenburg egy rendkívül hullámzó mérkőzést játszott a Hapoel Jeruzsálemmel, a közel két órán át tartó összecsapást nagy csatában végül az izraeli gárda nyerte öt ponttal. A nap negyedik találkozóját a tegnap a magyarokat verő Rytas Vilnius játszotta a Tenerifétől tükörsimán kikapó Promitheas Patrasszal.

A görögök az első félidőben még tartották a lépést az esélyesebb ellenfelükkel, ám a térfélcserét követően valóságos mészárlást tartottak a litvánok, a második félidőt 69-24 (!) arányban nyerték, lehengerlő sikerüknek köszönhetően pedig továbbra is hibátlanok a tornán.

Tisztes helytállás a magyaroktól

Szerdán este a Team Debrecen az egy nappal korábban nagyon meggyőző teljesítményt nyújtó Lenovo Tenerifével találkozott. A feldobást követő percekben a védekezés dominált, az első negyed feléhez érkezve négy spanyol pontra csak Tallós hárompontosa érkezett válaszul. A holtpontról a vendégek mozdultak el hamarabb, dán hátvédjük, Noah Norgaard precíz dobásainak köszönhetően szempillantás alatt kétszámjegyű lett a differencia (5-18). Pethő Ákos időkéréssel és cserékkel igyekezett felrázni övéit, mely sikerült is a negyed hajrájában, ám így is a magabiztosan játszó hispánok 23-11-es előnyével zárult a játékrész. A folytatásban Lukácsi és Kékesi tripláinak köszönhetően visszajött a meccsbe a válogatott, három perc alatt sikerült három egységnyire zárkózni. Ekkor azonban a spanyolok mali óriása, Mohamed Sangare lépett elő, mindkét oldalon uralta a palánk alatti területeket, így a nagyszünetre ismét tíz pontos előnyt épített ki a Tenerife (37-27).

A második félidő kezdetén is komoly fejtörést okozott az ellenfél védelmének feltörése, kilenc perc alatt mindössze egyetlen magyar mezőnykosár született Lukácsi Gábor három plusz egyes akciója formájában. A védekezés viszont egy-két figyelmetlenségtől eltekintve jól működött, s mivel az etap utolsó percében Kékesi és Tallos is betalált kintről, így az záró felvonás előtt még ledolgozhatónak tűnő hátrányban voltak a mieink (38-50). Egy 7-0-s vendég sorozattal indult az utolsó tíz perc, melyre Angyal válaszolt egy kettő plusz eggyel, majd Márkus egy hármassal. Ezt követően azonban mindkét csapat játékába rengeteg hiba csúszott, így állandósult a különbség, az idő múlása pedig egyértelműen a spanyoloknak kedvezett, így szép lassan elkönyvelhettük, hogy csütörtökön a Tenerife-Vilnius mérkőzés dönt majd a csoportelsőségről, míg a Team Debrecen a Patras gárdájával küzdhet meg a négyes harmadik helyéért 21 órától.