Három egymás után megnyert bajnoki után vasárnap a Salgótarjánt fogadta a DVSC II. az NB III. Észak-keleti csoportjának 23. fordulójában. A debreceni fiatalok gyorsan 2 gólos előnyt szereztek, azonban a vendégek végül fordítani tudtak, számolt be a dvsc.hu.

Mint írták, a 6. percben Horváth Zalán szerzett labdát az ellenfél 16-osanal, majd a kapust átemelve megszerezte a vezetést. Nem sokkal később, a 19. percben Cibla indította a bal oldalon Kocsist, aki beadott, a középen érkező Kohut Máté pedig közelről a kapuba lőtt. A 37. percben egy kontra után szépített az ellenfél, majd a szünet előtt egyenlíteni is tudott. Sőt, a második félidőben szűk negyedóra után egy szöglet után a vezetést is megszerezték a tarjániak, akik az előnyt meg is tartották a meccs végéig, noha lett volna esély a pontszerzésre, a végén Gyenti Kristóf fejese után például a keresztlécen csattant a labda.

– 2-0-ra vezettünk, félóráig azt történt a pályán, amit szerettünk volna. Ezután kicsit visszaesett a motivációs szintünk, ezzel felhoztuk az ellenfelet. Próbáltuk cserékkel felpörgetni a csapatot, azonban az ellenfél kapusa többször is kifogott rajtunk – értékelt a klubhonlapnak Máté Péter vezetőedző.