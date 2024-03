A Debreceni Egyetem jégkorongcsapata a Dunaújváros elleni két meccsel zárta az Erste Liga alapszakaszát. A DEAC már a pénteki találkozón is simán, 6–1-re nyert, mely után a vezetőedző, Vaszjunyin Artyom elmondta, hogy az első harmadban mutatott játékkal nem volt elégedett, de a folytatásban már jobban megmutatkozott a csapatok közti különbség. – Igazából nem sokszor volt a szezonban olyan alkalom, ahol dominálni tudjunk az elejétől kezdve – kezdte a mester. – Biztos kellett egy kis idő a srácoknak, de nem is játszottunk annyira jól, nem mentek a lábak, nem mentek a passzok. Kapu előtt szinte nem is volt emberünk az egész harmadban. A másodikra megbeszéltük, hogy kicsit változtatni kell, onnantól kezdve elég jól játszottunk.

Meg kell érteni, hogy az élvezet nem akkor van, amikor mindenki álló helyzetben passzolgat és hátha bepattan, hanem ha megdolgozunk a gólokért. Akkor valóban lehet élvezni, ha a meló is megvan mögötte. Hogyha nincsen, akkor nem sokat ér a győzelem sem.

– Szóval negyven percig jól játszottunk, így kell folyatni szombaton is – fogalmazott akkor a Vaszjunyin Artyom.

Még jobban sikerült

A hajdúságiak szombaton még egy szintet léptek, és idegenben 8–1-re kiütötték az utolsó előtti helyen végző Acélbikákat. Vaszjunyin Artyom a szombati meccs után azt ecsetelte, hogy nehéz volt már motiválni a harmadik harmadra a játékosokat, s igazából az ellenfelet dicsérte meg inkább, hogy a 8–0 ellenére is harcosan jöttek ki a harmadik harmadra.

A házigazdák a végén megnehezítették a dolgunkat, mi egy kicsit el is fáradtunk a végére. Összességében azonban jól beleálltunk a meccsbe, nem akartunk úgy kezdeni mint pénteken, azért a DAB-nál van sok rutinos hokis még mindig, ha találnak egy-két gólt, nehéz feltörni a védelmüket, s ezt akartuk elkerülni. Nem akartuk megnehezíteni a saját dolgunkat, szóval negyven perccel elégedettek lehetünk

– hangoztatta a tréner.

Nehéz csata jön