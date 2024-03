A Dunaújváros ellen vívta meg a rájátszás előtti utolsó két találkozóját a DEAC a jégkorong bajnokság alapszakaszában. Az első mérkőzés némi debreceni fölénnyel indult, de sok helyzetet nem tudtunk feljegyezni az első percekben, valószínűleg azért, mert némileg tét nélküli volt a mérkőzés – olvasható a deac.hu-n. A házigazdák kapuját ismét Hetényi Zoltán őrizte, ellentétben azzal, hogy szerdán a Fradi ellen Szeles Martin védett.

Kiegyenlített küzdelem

A meccs első veszélyesebb helyzetét a DEAC alakította ki, majd Zorin szemtelenkedett, de a Debrecen védelme biztosan állt a lábán. Jakabfy Sámuel tüzelt nem sokkal ezután, ám a dunaújvárosi Kovács Dávid jól végezte a dolgát, ezáltal megmentette hálóját a hajdú-bihari találattól. Viszonylag eseménytelenül telt el az első harmad, bár Dominik Novotny egyszer eltalálta a kapuvasat, majd nem sokkal később alig bombázott a dunaújvárosi ketrec mellé, nem sok hiányzott, hogy betaláljon! Hat és fél perccel a játékrész vége előtt éppen Novotny lövésébe piszkált bele Koblar, védett a cerberus. Kevés idő volt hátra, amikor Mihalik Gergő pattintotta rá közelről a pakkot, Kovács lefülelte a lövést. Az első harmadot egy Molnár által elkövetett bomba zárta le, hárított az újvárosi kapus.

Előnybe kerültek

A második játékrész egy kiállítással, a meccs első büntetésével indult, Jeliszejenko volt keményebb a kelleténél, mehetett pihenni egy kicsit. Alig pár másodperccel később Hetényi kapott egy életerős lövést, százszoros válogatottunk magabiztosan fogta a pakkot. A vendégek azonban ezt követően gólt ütöttek, Szalma verte be közelről. Még csak három perce tartott az etap, amikor Koblar próbálkozását hatástalanította a dunaújvárosi kapuvédő. Támadásban maradt a Debrecen, Koblar előbb még hibázott, majd Vasziljev szinte mindenkit kicselezett és egyenlített. Begorombultak a hazaiak, Usnyev majdnem gólt szerzett, Kovács kivédte a ziccert, majd Jeliszejenko tévesztett célt. Sokkal jobban játszott a vendéglátó együttes. A harmad felénél emberelőnybe került a DEAC, itt volt az esély a vezetés átvételére. Mingazov eltalálta az újvárosiak kapuvasát, majd kiegészültek a vendégek, Belicenka visszajöhetett. Vasziljev hatalmas helyzetből lőhetett, ezt is kipiszkálta a DAB cerberusa. Nem úgy Mihalik András kipattanóját, amelyet Dobmayer Dominik helyezett el a kapuban! Az utolsó minutumban Usnyev is belőtte a magáét, ezzel már két góllal vezettünk.

Sima lett

A harmadik húsz perc elejét is megnyomta a Debreceni Egyetem, Vasziljev nagy formában volt, ám az első pillanatokat megúszták a dunaújvárosiak. Hári is tüzelt, de Kovács Dávid továbbra is remekelt a vendégek gólvonalán. A másik oldalon Zakarevics elől tisztáztak a védők, igen magabiztosan játszott a DEAC. A harmad közepe táján próbált váltani a DAB, és közelebb kerülni a vendéglátókhoz. Mégsem a dunántúliak, hanem a városunkba látogató cseh drukkerek által megtámogatott Dominik Novotny talált be, eldöntve ezzel a pontok sorsát. Kicsivel később Somogyi nagy helyzeténél jelezte Hetényi Zoltán, hogy Debrecenben is kiváló kapus véd. Ezután Dobmayer Dominikot küldték le két percre a csíkos felsősök. Gond nélkül kivédekeztük a hátrányt, sőt Mihalik Gergő majdnem újabb gólt szerzett. Mingazov és Krollis is majdnem elszomorította a DAB játékosait, de megúszták a vendégek. Ismét hátrányba került az Újváros, nyilván ez sem javított az esélyein, ám nem sikerült gólt ütnünk. Szűk négy minutummal a vége előtt azonban már igen, Molnár Dávid talált be, ezzel az ötödik hazai gombóc is bent volt Kovács hálójában. Másodpercek múlva a születésnapos Krollis lőtt elegáns gólt (6–1).

Az alapszakasz utolsó találkozóját szombaton 15.30-tól játssza a DEAC Dunaújvárosban.