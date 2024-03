A DEAC kézilabdacsapata szombat este azzal a Budai Farkasokkal csapott össze, amely az előző idényben még az NB I-ben szerepelt – írta a deac.hu.

A nyolcadik perc végén Kerezsi Ádám törte meg a gólcsendet, ezzel 1–5-re módosult az eredmény. Kapuscserével is próbálkozott a DEAC, a beszálló Boros Tamás két nagy védéssel indított. A szünetig ifjabb Kiss Szilárd legénysége az ütközetet hét találattal záró Kovács Áron vezérletével magabiztosan őrizte a fórját. (11–15)A fordulást követően Hegedűs Patrik is ment előre rendületlenül, ennek ellenére kettőnél közelebb nem tudtunk felzárkózni. A végjátékban teljesen megnyitotta a védőfalát a debreceni gárda, ám ez sem jött be. A 23–27-es végeredményt Illés Tamás állította be büntetőből. A drukkereket ezúttal sem érhette kritika, ugyanis végig lelkesen szurkoltak, sőt, a lefújás után a vereség ellenére is megtapsolták a játékosokat.