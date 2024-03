Nem fog beleférni a hullámzás

A közelgő playoff rajt alkalmából sajtónyilvános edzést tartott a DEAC a Debreceni Jégcsarnokban kedden, melyre a HAON is kilátogatott. A foglalkozás előtt a csapat egyik kulcsjátékosát, Hetényi Zoltánt arról is kérdeztük, ő miként látja a gárda esélyeit a fővárosiakkal szemben. A 36 esztendős játékos szerint az eddigi szezonjuk a hullámhegyekből és hullámvölgyekből állt, de az ekkora teljesítmény ingadozás nem fog beleférni a zöld-fehérek ellen. – Meglátjuk, hogy mennyire tudtunk felnőni az FTC-hez. Egy jó csapatról van szó, ami ellen elsősorban a védekezésre kell odafigyelni: a csatároknak is vissza kell jönni segíteni a védekező harmadba a hátvédeknek passz opciót adni, és utána onnan építkezni.

Egy bajnokcsapat alaptézise a jó védelem, tehát igyekszünk majd nem vízilabda meccseket játszani, és szoros meccseken nyerni, ez lenne a legfontosabb

– hangsúlyozta.

A kapus elmondta, ő már megszokta az elmúlt évek alatt, hogy a rájátszás kiírásának ”köszönhetően” egymás után két meccsen is ugyanaz a csapat a pályaválasztó. – Lesznek olyan fiatalok, akiknek ez lesz az első felnőtt rájátszása, így biztos izgulni fognak egy kicsit, de próbáljuk őket segíteni hét közben. Meccsnapon én már nem szeretek a dolgokhoz hozzászólni, hanem magamra szoktam fókuszálni.

Papíron nem mi vagyunk az esélyesek, bele kell tennünk százhúsz százalékot, és akkor talán máshogy is alakulhat a párharc.

Magunkkal kell foglalkoznunk, és szeretnénk minden meccsre úgy kikorcsolyázni, hogy igenis meg tudjuk nyerni a mérkőzést – adta ki a jelszót.

Egyszerűségre kell törekedni

Ezt követően elkezdődött az edzés, Vaszjunyin Artyom vezetőedző angolul mondta el az instrukciókat a játékosoknak. A szerdai foglalkozáson a bemelegítést követően leginkább a korongkihozatalon és a befejezéseken volt a hangsúly. A szakmai stáb igyekezik kifrissíteni a játékosokat, mert az elmúlt hetekben már a rájátszásra készült a gárda, így az edzők alaposan meghajtották a jégkorongozókat.

– A playoff lényege, hogy aki kevesebbet hibázik az valószínűleg meccset fog nyerni – hívta fel a figyelmet Vaszjunyin Artyom. – A rájátszás nem feltétlenül a látványos hokiról szól, mindenki az egyszerűségre törekszik

Fontos, hogy mennyire tudunk fókuszálni, és a könnyű hibákat elkerülni, mert az FTC kegyetlenül kihasználja ezeket.

A zöldeknek 4 jó soruk van, remekül összerakott, jó légiósokkal felálló ellenfélről beszélünk, akik rengeteg tapasztalattal rendelkeznek. Nálunk sok az olyan játékos, akinek ezek lesznek az első igazi playoff mérkőzései, úgyhogy az eleje biztos kicsit döcögős lesz. A minimum elvárás az, hogy mindenki küzdjön végig, nem szeretnénk olyan csapat lenni, amelyik kétgólos hátrányba feladja. A rájátszás olyan, hogy akár mínusz ötről is vissza lehet jönni, illetve rengeteg olyan párharc volt már a jégkorong történelmében, amikor rögtön a nyitó körben kiverték az első kiemeltet – nyilatkozta a szakember.