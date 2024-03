Egyeki SBSE–Nagyrábé Petőfi SK 0–0 (0–0)

80 néző. Vezette: Forgács K. (Petrika R., Sütő J.).

Egyeki SBSE: Magi M. – Révész M., Zsólyomi D., Kun R., Farkas Z. (Domán P.), Farkas Z., Len Á., Kardos M., Kecskés G. (Kiss A.), Ficsór B., Torma S. (Katona Cs.). Edző: Farkas Zoltán.

Nagyrábé Petőfi SK: Jónás B. – Vénig A., Asztalos G., Kaszás Z., Sipos R. (Vincze G.), Szőke M., Kocsi L. (Pukoli J.), Fodor N., Jánosi B., Balás G., Spitzmüller L. (Kovács A.). Edző: Bende Tibor.

Jók: Révész M., illetve Szőke M., Spitzmüller L. és Vénig A. Ifi: 4–4.

Farkas Zoltán: Az ifin is, a felnőtt meccsen is többet reméltünk a mai napra. De sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna. Az 1-1 pont édeskevés. Kihoztuk a felnőtt meccsből a maximumot, mert aki nem rúg gólt, az nem érdemel győzelmet. Pusztítóan rossz meccset játszottunk most. Egyetlen pozitívum, hogy nem kaptunk gólt. Megyünk tovább.

Bende Tibor: 0-0, de lehetett volna fordítva is.

Sárréti DSK–Hajdúböszörményi TE 3–0 (1–0)

150 néző. Vezette: Szűcs L. (Kovács Á., Nagy A.).

Sárréti DSK: Kiss B. – Szabó, Kiss Cs., Jenei (Domokos, 62.), Kiss N., Balás (Hajdu Zs., 46.), Kéntor, Vass Á., Nagy L., Burkus (Láposi T., 82.), Nagy M. Vezetőedző: Szabó Lajos.

HTE: Fülöp – Rákos, Zubora, Papp P. Pásztor (Mizsei, 63.) Sustyák, Forgó, Szekeres, Borbély, Hegedűs (Fülöp, 39.), Hódos. Vezetőedző: Balogh József.

Gól :Kiss Cs., Hajdu Zs., Láposi T. Jók: Nagy M., Kiss Cs., Szabó T., illetve Vass Á., Ifi: 1–6.

Szabó Lajos: A mai napon egy kellemes ellenféllel találkoztunk, megérdemelten gyűjtöttük be a 3 pontot. Végig kézben tartottuk a mérkőzést. Igaz, hogy egy véleményes büntetőt hibázott ellenfelünk, de ezt követően hamar észhez tértünk, és vezetést szereztünk. A második félidőben tovább növeltük előnyünket. Ennek köszönhetően bátran tudtunk cserélni, és a másik cserejátékosunk is góllal hálálta meg a bizalmat. Szezonnyitó mérkőzésnek teljesen rendben volt, de ha a céljainkat szeretnénk elérni akkor sokkal gyorsabban, pontosabban kell játszanunk. Gratulálok a csapatnak! Voltak kiemelkedő teljesítmények, ami hosszú távon biztató! Hajrá, Udvari!

Balogh József: A mai mérkőzésen sem támadásban, sem védekezésben nem voltunk elég hatékonyak. A jövőben sokkal bátrabban kell futballoznunk! Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez.

A szombati vármegyei II.-es mérkőzések jegyzőkönyveit ide kattintva érhetik el.