A téli alapozás nem tartozik a játékosok kedvencei közé, de a hajdú-bihari amatőr labdarúgócsapatoknak is mindent meg kellett annak érdekében tenniük, hogy elérjék céljukat a tavaszi folytatásban. Ebben a cikkben azt jártuk körül, hogy a vármegyei I. osztályú együtteseknél a hivatalos oldaluk alapján milyen főbb események történtek, valamint mely pótolt mérkőzésekkel indul újra a bajnokság.

Ahogyan azt a Haonon olvashatták, sokan a Nagypályások Kispályás Tornáján, valamint az I. Nashiday Socca Kupán is megmérettették magukat, majd jöttek aztán az edzőmeccsek. A Monostorpályi, a Hajdúnánás és a Hajdúsámson a szünet után múlt héten már élesben is megmérettette magát, és vette sikerrel az akadályt a Vármegyei Kupában. A bajnokságban sereghajtó egyekiek is játszottak, hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedtek a jobb erőkből álló Nyíradonytól. Most szombaton 15 órai kezdéssel pedig újabb elmaradt meccseket pótolnak: az Egyek–Nagyrábé kiesési rangadó mellett összecsap a dobogóért harcoló Hajdúsámson és Hajdúnánás, a Sárrétudvari pedig a Hajdúböszörményt fogadja. Ezen kívül a BUSE–Derecske összecsapáson az is eldől, hogy mely csapat lesz ott a kupa legjobb négy gárdája között. Bizonyára a felek már monitorozták egymást, mutatjuk, a csapatok milyen aktívak voltak az átigazolási piacon, valamint milyen edzőmérkőzéseket játszottak az elmúlt hetekben.

Monostorpályi:

A csapat tavaly ilyenkor az első helyen telelt, csakúgy, mint most. A gárda ugyan az előző idény bajnokaként nem tudta kiharcolni az NB III.-as tagságot, azonban ha továbbra is úgy szárnyal, mint tette az eddig, az aranyéremre ismét jó eséllyel pályázik. Bereczky Bence együttese a télen elsőnek a harmadosztályú Tiszafüreddel, idegenben játszott edzőmeccset, ahol az első félidő noha gól nélküli döntetlennel zárult, a monostoriak a második félidőre elfogytak, és végül 5–0-s vereséget szenvedtek. A hajdú-bihariak aztán a román Bihardiószeg ellen sem találtak be, a meccs képe pedig hiába volt kiegyenlített, 3–0-ra a szomszédaink nyertek. A Monostorpályi aztán a szabolcsi listavezető Mándokot fogadta, de 1–0-ra kikapott. Az utolsó edzőmérkőzésüket pedig Hajdúsámsonban játszották, ahol Rács Zsolt Bence fejesének köszönhetően 1–0-ra diadalmaskodtak

A klub hivatalos Facebook-felületén Bereczky Bence értékelését olvashatjuk. – Az üzemi hőfokot még nem értük el, mezőnyben jól játszottunk, de kevés helyzetet dolgozunk ki. Három remek játékerőt képviselő csapat ellen játszottunk eddig, mindegyik meccsnek voltak biztató periódusai, ugyanakkor aggasztó, hogy 270 perc alatt nem sikerült gólt lőnünk. Ennek ellenére biztos vagyunk benne, hogy mire elkezdődik a bajnokság, a kapu előtt is elég élesek leszünk, mert az edzésmunkára és az edzéslátogatottságra nem lehet panasz – nyilatkozta. Az együttes utolsó tesztmeccsét szombaton a kis DEAC ellen vívja. Egyelőre nincs információnk arról, hogy a gárda játékoskerete módosult-e.

Hajdúszoboszló:

Az elmúlt hónapokban a HSE sem tétlenkedett. Az együttes a Kenderes elleni 2–1-es arányú siker után Szabolcs-Szatmár vármegyei első osztály második helyezettjével, a Mátészalkával 1–1-es döntetlent játszott, azonban a mérkőzés képét beárnyékolta Potor Márk horror-sérülése – a játékosnak ugyanis megrepedt a lábfején az egyik csont. A hajdúszoboszlóiaktól az alapozás elején egyébként többen is betegséggel küzdöttek, de aztán később a hiányzóknak is jutott bőven játéklehetőség. A kék mezesek aztán a DEAC NB III.-as csapatával is megmérkőztek, ám 3–0-ra kikaptak. Ezt követően azonban a HSE 3–0-s sikert aratott hazai környezetben a Balmazújváros ellen. A Hajdúböszörménynél is jobbnak bizonyultak (2–1), a győzelmi széria pedig a Sárrétudvari ellen (7–0, majd 3–1) folytatódott.

Szabó László szakvezető a klub Facebook-oldalának a legutóbbi meccs után nyilatkozott. – Hat alapemberünk, Éles, Bogár, Potor, Plókai, Kónya és Tóth is hiányzott a meccsről különböző okok miatt. Újra sok fiatal kapott lehetőséget, akik kiválóan is élnek vele. Négy és fél hónapja nem voltunk füves pályán, ahhoz képest a csapat jól teljesített. Sok szép támadást vezettünk, a befejezésnél néhányszor pontatlanok voltunk, de az összkép teljesen jó volt. Nagyon várjuk a bajnoki rajtot Nyíradonyban március 17-én – hangoztatta. A csapathoz Bogár Márk (Hajdúböszörmény) és Kónya Csaba (Karcag) személyében két játékos érkezett, míg a több játéklehetőség reményében hárman – Somogyi Sándor (Balmazújváros) Domonkos Szabolcs (Balmazújváros), Nagy János Richárd (Kaba) – távoztak.

Hajdúnánás:

A sárga-kékek a Bestrong ellen gól nélküli döntetlennel kezdték a felkészülést, majd a Tiszavasvárit 5–2-re legyőzték, de aztán Balmazújvároson ismét jött egy döntetlen (1–1). A nánásiaknál többen is megsérültek, így a borsodi Gesztely már túl nagy falatnak bizonyult. A játékoskeretben annyi változás történt, hogy Rőth András Pál (Balmazújváros) elhagyta a klubot, de a korábban a DVSC-ben, a Vasasban és Békéscsabán is megforduló, legutóbb az ESMTK-ban bevetett Szilágyi Péter személyében rutinos játékossal erősített.

Hajdúsámson:

A csapat még az alapozás előtt nagy változáson esett át, ugyanis Szabó Balázs csapatkapitány és Halász Zoltán játékos-edző, majd később Bacskai Attila is távozott, a felnőttek irányítását pedig Tamás Márk vette át. A Hajdúsámson elsőnek a Földest 14–0-ra kiütötte, majd a Kaba (5–2), a Bestrong (4–2) és a DEAC II. (2–0) ellen csakúgy sikeres volt. A Monostorpályival ugyan nem bírtak, de a tél folyamán többször is megmutatták, hogy az éremért fognak harcolni. A sárgák erősítettek is: Virág Tamás Füzesgyarmatról, Nagy Pál Esztárról, Báró István Székelykeresztúrról, Gergely Dominik József és Komjáti Dániel Hajdúhadházról, míg Nagy János Józsáról igazolt át.

Sárrétudvari:

A zöld-fehérek számára nagyszerűen indult a téli felkészülés, ugyanis rögtön egy tornagyőzelemmel kezdtek. Aztán a jelenleg vármegye II.-ben szereplő Püspökladányt idegenben 6–2-re verték. A Dévaványa ellen már nem jött ki számukra a lépés, és 5–1-es vereséget szenvedtek, de a Nagyrábét aztán öt góllal kipofozták. A Sárrétudvari a végén a Hajdúszoboszlóval játszott, ahol egyik alkalommal sem tudta meglepni ellenfelét, de a második találkozó kimondottan szorosan alakult. Örömteli hír, hogy közel négy hónap után újra pályán láthattuk a korábban súlyos sérülést szenvedő Kiss Dávidot. Itt is volt játékosmozgás, Alimán Adrián (BUSE) és Bodnár István Rudolf (Báránd) eligazolt, míg Kántor Tamás (Nyíradony) érkezett, valamint visszatért egy régi ikon Füleki Béla személyében. Ahogyan azt a klub Facebook-oldalán is olvashatjuk, több játékos érkezése már nem várható, tavasszal a tehetséges ifi-futballisták beépítése lesz a cél.

DEAC II.:

Az egyetemistáktól annyi változás történt, hogy Hamza Ibrahim Khan Londonba költözött és Orosz Marcell is távozott, érkező pedig nem volt. A gárda négy edzőmeccset játszott, először a DVSC U19-eseitől kaptak egy négyest, majd a Hajdúsámsontól 2–0-ra kaptak ki. A találkozót követően Balla Imre vezetőedző a deac.hu-nak nyilatkozott. – Nagyon jól kezdtük a találkozót, agilisak voltunk, annak ellenére is, hogy sok volt a hiányzó. A mérkőzés nagy részében teljesen kiegyenlített volt a játék. A végére kicsit elfáradtunk, ami miatt voltak hibák és ezekből kettőt ki is használt az ellenfelünk. Összességében elégedettek voltunk a látottakkal és biztató, hogy a keretnek a második felére is lehet számítani – mondta. A DEAC-szurkolók az eredmény miatt a Bestrong ellen sem örülhettek (0–2), majd a Berettyóújfaluban egy szoros meccset játszottak, de ott is 3–2-es vereséget szenvedtek. Szombaton egy még erősebb ellenféllel, a Monostorpályival gyakorolnak az utolsó finomhangolás előtt.

Balmazújváros:

A csapat élén személyi változás történt, a tavaszi szezonban már Rákos Csaba fogja ellátni jó tanáccsal a játékosokat. A szakember az első benyomásairól, illetve az elképzeléseiről beszélt a klub portáljának. – A felnőtt csapattal január 26.án tartottuk az első megbeszélést, a lényegi kérdéseket próbáltuk felvázolni. Mik az elvárások, milyen kritériumokkal vállaltam el ezt a felkérést, illetve mit várok el minden játékostól azért, hogy olyan eredményeket tudjunk elérni, hogy vissza szerezzük a város becsületét, amit egy kicsit megkopottnak éreztünk. Azt gondolom, hogy ezt csak úgy tudjuk elérni, ha száz százalékos odaadással vetjük magunkat bele az edzésmunkába és a tétmérkőzésekbe egyaránt. Úgy éreztem, hogy a megbeszélésen a játékosok elfogadták a közlendőmet és partnerek lesznek ebben – hangoztatta az új tréner. Az alakulat 24 fős kerettel kezdte a felkészülést, amit az edző aztán szűkített. Viszonylag fiatal a keret, azok a játékosok akik rutinosabbak, az is a feladatuk, hogy a fiatal játékosokat kordában tartsák és megpróbáljuk „egy irányba tolni a szekeret”. – Úgy látom, a játékosokban meg van az akarat, nem felejtettek el futballozni, csak egy picit össze kell rázni őket. A keret nyolcvan százaléka balmazújvárosi, ami szerintem nagyon jó arány. Ha a környékbeli településeket megnézzük, Hajdúszoboszló még egy ilyen egyesület ahol ilyen magas a helyi játékosok száma, a többi településen sok az ’’idegen légiós’’. A csapatba kerülésért mindenkinek meg kell szakadjon. Bár nem vagyunk profik, de ahhoz, hogy elérjük a célunkat, a megbecsülésünket visszaszerezzük, ahhoz mindenkinek a maximális teljesítményt kell nyújtania – nyilatkozta Rákos Csaba.

A balmazújvárosiak ha az eredeti terv szerint haladtak, a Hajdúnánással, a HSE-vel, az Egyekkel, a Nagyhegyessel és a Téglással gyakoroltak eddig, míg szombaton a Tiszacsege ellen hazai pályán vívják utolsó tesztmeccsüket. A csapathoz Diószegi Szabolcs (Nyíradony), Rőth András Pál (Hajdúnánás), Somogyi Sándor (Hajdúszoboszló), valamint Domonkos Szabolcs (Hajdúszoboszló) érkezett, Kiss Bence János (Vorchdorf) és Draveczky László (Tiszacsege) pedig távozott.

Bestrong:

Ahogy az azt az előző sorok között már olvashatták, a Bestrong gól nélküli döntetlent játszott a Hajdúnánással, majd 4–2-es vereséget szenvedett a Hajdúsámsontól, aztán a DEAC II. ellen kettővel nyert. Az, hogy voltak-e érkezők és távozók a csapatnál, egyelőre nincs információnk róla.

Hajdúböszörmény:

Az együttes a HSE-vel szemben csak minimális gólkülönbséggel maradt alul, de a másodosztályú Bocskai SE-t hat góllal kiütötték. Egyelőre nagy kérdés, hogy mire lesz képes a csapat, mivel négyen is elhagyták – Bogár Márk (Hajdúszoboszló), Patócs Richárd Mihály (Gyöngyös), Bányász Alex Attila (Nyírbéltek), Papp Nándor (ACS Székelyhidi Sasok-Volturii din Sacueni) – a klubot, de Borbély Milán (Levelek) tudása erősítést jelenthet.

BUSE:

A berettyóújfalui alakulat a kis DEAC-cal egy szoros mérkőzést játszott, míg a Létavértes től csúnyán, öt góllal kikapott. Az már biztos, hogy a korábban Sárrétudvariban játszó Alimán Adrián majd a piros-feketéket erősíti, de még lehetnek változások.

Nyíradony:

A csapattól Kerecsen József (Szakoly), Diószegi Szabolcs (Balmazújváros), Kántor Tamás (Sárrétudvari), illetve Nagy Milán (Biri) is távozott, az érkezők listájára pedig Szabó Balázs (Hajdúsámson) és Bacskai Attila (Hajdúsámson) került fel.

Egyek:

Az együttesben futballozhat immáron Magi Máté (Kunhegyes), Katona Csaba (Újszentmargita), Domán Péter (Polgár), valamint Révész Máté (Hajdúböszörmény), míg Posta Alex a Nagyivánhoz igazolt.

Létavértes:

Az egyesületnél lehet még játékosmozgás, de az már biztos, hogy hárman – Csirkés Imre (Nagyrábé), Kerekes Bence Attila (Nagyhalász) és Szabó Vencel (Vámospércs) már nem Létavértesen fog futballozni tavasszal.

Nagyrábé:

Egyelőre egy érkezőt és egy távozót jegyeztünk fel: Csirkés Imre Létavértesről tette át székhelyét, míg Füleki Bélát a későbbiekben már Sárrétudvariban láthatjuk.