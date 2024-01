Harmadik alkalommal rendezték meg a Bástya Kupa Nagypályások Kispályás Tornáját, melynek idén is a Derecske volt a helyszíne. A múlt héten péntektől vasárnapig zajló viadalon ezúttal 30 hajdú-bihari csapat – 9 vármegyei első osztályú, 13 másodosztályú, és 8 harmadosztályú – vett részt.

Már az első két versenynap is hatalmas izgalmakat hozott, majd a kieséses szakaszban több esetben is rávezetéssel dőlt el a továbbjutás. Ahogyan azt az esemény főszervezője, Tamás Márk is jósolta, a mostani teremfoci-tornán is több esetben borult a papírforma, így sok vármegyei I. osztályú együttes számára a vártnál hamarabb véget ért a küzdelem. A jó hangulatra nem lehetett panasz, a Derecskei Város Sportcsarnok lelátója ráadásul színültig megtelt.

Gólokból a Monostorpályi-Bestrong meccsen sem volt hiány

Fotó: Bástya Kupa/Facebook

Lenyűgöző végjáték

A bronzmérkőzésen két vármegye I.-es gárda feszült egymásnak. Bár a Létavértes hatalmasat küzdött, a Berettyóújfalu jobbnak bizonyult. A döntőben pedig szomszédvári rangadót láthattunk. A rendezvény meglepetéscsapata, a nagypályán vármegyei III. osztályban szereplő Biharnagybajom a végső győzelemért ugyan mindent megtett, de a „mennyei megyei” élvonalában érdekelt Sárrétudvari lett az aranyérmes.

Elégedetten nyilatkoztak

A torna kapusának választott Kiss Béla a Bástya Kupa Facebook-oldalának adott nyilatkozatában kiemelte, hogy nagyon magas volt színvonalúnak látta a tornát.

Büszke vagyok a csapattársaimra, kiváló játékkal tudtuk megnyerni a tornát. Öröm számomra, hogy a döntőt a régi barátokkal játszottuk.

– A nagy izgalomba el is felejtettem a kislányomnak köszönni, aki végig szurkolt a laptop előtt. Köszönöm a szervezőknek, hogy engem választottak a torna kapusának. Gratulálok a többi különdíjasnak és a sporttársaimnak. Jövőre találkozunk! Hajrá Sárréti DSK! – hangoztatta a verseny hálóőre.

Kiss Norbert mindent megtett csapata sikeréért

Fotó: Bástya Kupa/Facebook

Kiss Norbert személyében a torna gólkirályát szintén a Sárrétudvari együttese adta. Ahogyan azt az esemény hivatalos felületén is olvashatjuk, a játékos annyira koncentrált a mérkőzéseken, hogy nem számolta a gólokat, így meglepetésként érte, hogy ő jutott legtöbb találatig.

– Egy remek hangulatú, nagyon jól megszervezett tornán vettünk részt. Rendkívül örülök a különdíjnak, amire egyébként nem is számítottam. Ezt leginkább a csapattársaimnak köszönhetem. Miután csoportelsők lettünk, a Józsával mérkőztünk meg, majd a csatából továbbjutva meg sem álltunk a döntőig, ahol egy nagyon szimpatikus, ismerősökkel teletűzdelt csapattal játszottunk, és arattunk győzelmet – idézte fel a történteket Kiss Norbert.

Szívvel-lélekkel küzdöttek

A torna játékosa, a biharnagybajomi Bajnók Imre szerint mozgalmas napokon vannak túl. A díjazott játékos örül az elismerésnek, ugyanakkor hozzátette, hogy a gárda többi tagjának nagyon sokat köszönhet. – Úgy indultunk el erre az eseményre, hogy a csoportból jó lenne továbbjutni, ami csoportmásodikként össze is jött.

Mivel a Hajdúszoboszló csapatát sikerült kiejteni, utána már minden mérkőzés ajándék volt számunkra. Az pedig hab a tortán, hogy vármegyei III.-as alakulatként nagyot küzdve, szívvel-lélekkel harcoltunk egymásért és döntőben szerepeltünk

– hangsúlyozott. Bajnók Imre azt is hozzátette, hatalmas sikerként könyveli el, hogy egy ilyen erős és színvonalas focitornán ennyire jó eredményt értek el.

Kiváló mentalitással léptek pályára

A Sárrétudvari mestere, Szabó Lajos Tamásnak is a véleménye, hogy rendkívül erős mezőny gyűlt össze Derecskén. Azt is hozzátette, hogy minden csapatnak a maximumot kellett nyújtania, mivel egy rövidzárlat vagy koncentrációs hiba több esetben is megpecsételte a mérkőzés kimenetelét. – Úgy gondolom, hogy jó játékkal és megfelelő hozzáállással lépett pályára a csapatunk minden tagja.

A tornagyőzelemmel teljesítettük a hétvégére kitűzött célunkat. Reméljük, hogy a felkészülés és a bajnokság hátralévő része is hasonlóan sikeres lesz

– vélekedett a Sárréti DSK vezetőedzője.