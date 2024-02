Február másodikán és negyedikén rendezték meg az I. NashiDay Socca Kupát Hajdúszoboszlón és Nádudvarban. A két helyszínen lebonyolított, összesen 24 csapat nevezése mellett zajló torna osztatlan sikert aratott a játékosok és a nézők körében egyaránt. A tornára négy vármegyéből, összesen tizennégy településről érkeztek csapatok, köztük egy romániai együttes is. Kovács Gergely alpolgármester Hajdúszoboszlón végig segített a szervezésben, és 100 százalékban elégedett volt a tornával, valamint a Socca Sportszövetség jelenlétével. A több mint ötszázezer forint összdíjazású socca kupa jótékonysági célt is szolgált, ugyanis a két helyszínen adományokat gyűjtöttek a szervezők, amelyeket a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ számára adtak át. A rendezvényen összegyűjtött adományok hátrányos helyzetű családokhoz jutnak el februárban - közölték a szervezők.

Nem lehetett panasz a színvonalra

Kovács Gergely elmondta, az volt a célja a torna életre hívásával, hogy felidézzék az ezredforduló környéki hajdúszoboszlói téli terembajnokságok hangulatát. – Akkoriban a néhai Kocsis Sanyi bácsi szervezésében rendszeresen telt ház előtt játszottak a csapatok hétről-hétre. Ami 20 éve a teremfoci volt, az most a Socca, így kézenfekvő volt Móré Bendére és csapatára bízni a szervezést. Ez remek döntésnek bizonyult, nagyon jól tudott együttműködni a helyi szervezőbizottság a soccásokkal, aminek az eredménye egy emlékezetes focitorna lett. A meccsek végig nagy érdeklődés mellett zajlottak és a színvonalra sem lehetett panasza a kilátogatóknak. Végig nagy küzdelem, látványos megoldások és remek gólok jellemezték a mérkőzéseket, több párharc is drámai végkifejlettel, rávezetésekkel ért véget. Nekünk hazai szervezőknek külön örömet okozott egyrészt, hogy öt helyi kötődésű csapat is nevezett, másrészt hogy végül a döntőben a Hajdúszoboszlói Sportegyesület fölényes diadalt aratott Irhás Ignác rettegett Fekete serege fölött. Köszönöm a szervezőknek, a szponzoroknak, az együttműködő partnereknek és az önkéntes segítőknek a támogatást! Hamarosan újabb bejelentésekkel jövünk!

Forrás: SOCCA-Sportszövetség

Sikeres volt a torna

A Socca Sportszövetség részéről, Móré Bendegúz alelnök volt a megbízott tornaszervező, lebonyolító, ő is teljes elégedettségéről nyilatkozott a záró sípszót követően.

− Azt hiszem, sikerült életre hívnunk Hajdúszoboszlón a következő években meghatározó, egyik legnívósabb téli teremtornáját. Azt már most tudom, hogy a következő alkalommal főműsoridőben fogjuk megrendezni a NashiDay Socca tornát, azaz vagy decemberben vagy pedig január elején kerül sor a második felvonásra. Elképesztő siker, hogy már az első rendezésünkön is sikerült teltházat csinálnunk a Városi Sportházban, és olyan nívós, országos szinten is jegyzett együtteseket felvonultatni, mint a HSE, a Stáber Bau Kft., a Fékcentrum vagy éppen az egri Fáraó Bútor. Volt futsal és socca válogatottak, rengeteg jelenleg is aktív NB-s szinten megfordult játékosok. Ez annak tükrében is nagy szó, hogy a legtöbb helyen már javában zajlik a téli felkészülési szezon. Minden hasonló rendezvényen hangsúlyozni szoktam, hogy elengedhetetlen az adott városvezetés, a helyi sportegyesület, a helyi vállalkozók és a sportszövetség szoros együttműködése. Ez a mostani esetben is maximálisan megvalósult, és az elmúlt időszak egyik leginkább példaértékű társadalmi összefogásának volt az eredménye a mostani socca torna. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ezt az eseményt ilyen magas színvonalon tudtuk megrendezni! Gratulálok a részvevőknek, a díjazottaknak és természetesen a Socca Sportszövetség nevében ígérhetem, hogy Hajdúszoboszlón a jövőben is aktív résztvevői leszünk a helyi sportéletnek! - mondta Móré Bendegúz.

Forrás: SOCCA-Sportszövetség

Az I. Nashiday Socca Kupát a helyi HSE nyerte. A nádudvari csarnokból döntőbe került együttes ellenfele a kesznyéteni Fekete Sereg volt, amely ellen fölényes, 9-0-s győzelmet aratott a fehér mezes csapat.