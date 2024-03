A DVSC igencsak nehéz heteken van túl, hiszen a tavaszi folytatásban eddig nem úgy jöttek az eredmények, ahogyan azt sokan várhatták a csapattól. Legutóbb éppen a kiesés ellen menekülő Mezőkövesd verte itthon Megyeriéket, a következő fordulóban pedig a listavezető Pakshoz látogatnak a cívisvárosi kedvencek. Már megint a Paks…

Az utóbbi esztendőkben valahogyan mindig összekapcsolódott a két klub története, s talán itt az ideje revansot venni. Mindkét fél „döntőt” vív minden héten, hiszen a vendéglátók abban a tudatban futballoznak fordulóról fordulóra, hogyha pontokat veszítenek, a Ferencváros egyből előzheti őket. Ekkor hibátlan teljesítménnyel és egy Groupama Arénában aratott sikerrel lehetnének bajnokok, ha a Fradi ilyen tempóban gyűjtöget pontjait. A debreceniek pedig abban bizakodnak hétről-hétre, hogy az előttük álló csapatok veszítsenek, míg Ferencziéken folyamatosan ott van a győzelmi kényszer. Mindössze 10 fordulóval a vége előtt nincs hibázási lehetőség, ha a Loki ismét ott szeretne lenni Európában. Ehhez azonban olyan bravúrokra lesz szükség, mint a vasárnapi paksi siker, vagy az FTC idegenbeli legyőzése. Sokan legyinthetnek, de emlékezhetünk, tavaly is egy hasonlóan huszáros hajrával csíptük meg a bronzérmes pozíciót. Miért ne sikerülhetne ismét? Ehhez a feladathoz a pontvadászat jelenleg legjobb együttesét kell legyőzni a következő fordulóban. Akkor kell győzni, amikor senki sem számít rá, az esetleges siker pedig úgy feldobhatná a társaságot, hogy az az egész szezonra befolyással lehetne. Ami azonban ennél is fontosabb: ne legyünk telhetetlenek! Néhányszor említettem már, értékeljük a mostani helyzetet, hiszen néhány esztendeje azon morfondíroztunk, hogyan lehetne legyőzni mondjuk az Ajkát vagy szebb napokat is megélt Haladást. Semmi sincs tehát veszve, egy paksi győzelemmel pedig újra jelezhetnénk, cél a dobogó. Nehéz lesz, mindig brusztolós találkozókat hoz a rangadó, de itt az ideje, hogy mi nevessünk a végén.