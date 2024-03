Álomszerűen alakult a Loki jobbhátvédjének tavalyi szezonja. Szrdjan Blagojevics a bronzérmet hozó idényben mindig a kezdőben számított Kusnyir Erikre, kivéve, ha a szabályok tiltották a szerepeltetését. A futballista nyáron a nemzetközi meccseken is rendre a pályán volt, s az idei esztendőt is remekül kezdte. A törökországi edzőtáborban a csapatkapitányi szalagot is viselhette, és biztosak lehetünk benne, hogy minden esélye megvolt arra, hogy pályázzon Marco Rossi szűk keretébe az Európa-bajnokságon.

Egy álommal kevesebb

Szokták mondani, hogy „ami nem öl meg, megerősít”, hiszen Kusnyir számára sajnos száz százalék, hogy véget ért a szezon, így értelemszerűen az Eb-álmait sem dédelgetheti tovább. Néhány hete az Újpest ellen egy rossz lépést követően kért ápolást, majd saját lábán a pályát sem tudta elhagyni a jobb bekk. Aki jártas a sportban, azonnal érzékelte, nagy lehet a baj, hiszen pont az ilyen ártalmatlannak tűnő szitukban lehet a legsúlyosabb sérüléseket összeszedni. Hamar jött a diagnózis: keresztszalag-szakadás…

Ezzel többek között az is eldőlt, hogy Erik nem fogja képviselni a DVSC-t a kontinensviadalon, továbbá hosszú kihagyás várhat rá. A Loki játékosa portálunknak elmondta, nehéz pillanatokat élt át, de bízik, minél hamarabb visszatérhet, Szoboszlai Dominikék pedig reményei szerint „olyat csinálnak, ami felejthetetlen lesz”. – Minden játékosnak az a célja, hogy egyszer szerepeljen a nemzeti együttesben.

Nekem is többen mondták, hogy ott lehetek a keretben, de erről semmilyen információm sincs.

Nyilván bizakodtam benne, de az élet máshogy hozta. Magáról a csoportról egyébként azt mondom, nem lehetetlen feladat továbbjutni, de egy Eb-n éles mérkőzésekre kell számítani, ám nem féltem a srácokat. Minden esélyünk megvan a csodás szereplésre. Remélem, valóban felejthetetlen kontinenstorna lesz – kezdte.

Túl van a műtéten Kusnyir Erik

A DVSC a hetekben osztott meg egy képet Kusnyirról, miszerint túlesett az operáción. A jobb bekk szerint, minden a legnagyobb rendben zajlott, s azt is elárulta, melyik országban történt a beavatkozás. –

Németországban operáltak, rendkívül profi körülmények között. Az orvosom szerint minden a legnagyobb rendben zajlott.

Körülbelül 45 perc volt a műtét, s másnap már rá is állhattam a lábamra. Persze óvatosan kell terhelni, de ehhez is megkapok minden segítséget – folytatta a futballista.

Kemény munka áll előtte

Sajnos elég szétnézni a világ futballjában, máris láthatjuk, olyan sztárok szenvednek hasonló sérülésben, mint Éder Militao, Thibaut Courtois, David Alaba, Jurrien Timber vagy a DVSC Schaeffler iránítója, Hámori Konszuéla. Néhány hete a debreceni szurkolók legnagyobb bánatára Kusnyir Erik is csatlakozott ehhez a listához. A futballista hosszú rehabra számíthat, de reménysugár lehet számára az Arsenal játékosának, Timbernek a példája, aki hat hónapot követően már teljes értékű munkát végez. Kusnyir elmondta, a héten kezdi meg az edzéseket, de tudja, nagy kitartásra lesz szüksége. – A rehabot Szombathelyen fogom végezni, gyakorlatilag oda is fogok költözni egy időre.

A válogatott fiziósa, Fehér József fog velem foglalkozni. Biztos vagyok benne, hogy a legjobb kezekben leszek, csak jókat hallottam róla. Nyilván nehéz lesz, hiszen a páromtól és Debrecentől is távol leszek, de azért néha-néha haza tudok majd jönni. A héten már megkezdem a munkát, de előre nem lehet tudni, mennyi időt fogok kihagyni.

Minden sportolónak máshogy reagál a szervezete a rehabilitációra. Négy hónap elteltével fogjuk látni, mennyit kell körülbelül kihagynom – fogalmazott a labdarúgó.

Remekül teljesítenek a helyén

Kusnyir kiesésével Szrdjan Blagojevicsnek egy klasszikus jobbhátvédje maradt a keretben Baranyai Nimród személyében. Erik és Nimi köztudottan jó kapcsolatot ápolnak egymással, így előbbi azt is kiemelte, örömteli látni, mennyire meggyőző teljesítményt nyújt a helyére beugró szintén saját nevelésű bekk. – Személy szerint kedvelem Nimi játékát, egy időben például szobatársak is voltunk, kifejezetten jó a viszonyunk.

Most előtte is ott a lehetőség, hogy megmutassa a mesternek, milyen fából faragták. Egyébként kedvelem a stílusát, biztos vagyok benne, hogy oda fogja magát tenni.

Amikor azonban visszatérek, mondhatni, két barát fog megküzdeni a jobb bekk posztért, de ez a versenyzés abszolút egészséges – nyilatkozta.

Érzi a szurkolók támogatását

Amint kiderült a fiatal játékos, mennyi időt kénytelen kihagyni, valósággal ellepték a levelek, amelyekben mielőbbi gyógyulást kívánnak a szurkolók neki. A futballista úgy fogalmazott, fantasztikus érzés, mennyire mellette vannak a fanatikusok, s biztos benne, hogy ez is segíti majd a rehabját. – Az esetet követően sok barátomtól, szurkolótól, társamtól és közeli ismerősömtől kaptam üzenetet, nagyon hálás vagyok mindenkinek.

Biztosan nagy erőt fog adni a visszatéréshez a támogatásuk. Azon a meccsen egyébként pont ott voltam, amikor a srácok az én nevemmel ellátott pólokban vonultak ki a pályára, fantasztikus volt. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család, ebből én is tudok majd építkezni

– zárta gondolatait a DVSC egyik közönségkedvence.