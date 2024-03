Jól kezdte a mérkőzést Győrvári Viktor csapata, a Fodor Veronika-Nagy Nóra páros kapcsolat jól működött, mindketten többször is eredményesek voltak már az elején is. Előbbi harmadik találatával 8–3-ra vezettek a debreceniek. Egy ideig csak stabilizálódott a három-négygólos hajdúsági vezetés, Solymosi Zsófi volt eredményes a 22. percben, 12–8-ra módosítva az állást. Sőt, Véniger Kata hetesével már öt is volt a differencia, ám az utolsó hat-hét percet nagyon elrontották a mieink. Egy góllá olvadt az ötgólos fór, köszönhetően a lelkesen játszó kecskemétieknek is – írta a klub honlapja.

Lezárták a meccset

A második 30 perc elején még át is vette a vezetést a koncentráltan játszó vendégcsapat, Szalai Petra góljai az egyenlítésre voltak elegendőek. Percekig fej-fej mellett haladt a két fél, Eszenyi Gréta nehéz szögből egyenlített ismét, majd Szalai Petra duplázott, Varga Kataling gólja után már öttel vezettünk. Az utolsó tíz percben főként Tóth Rebeka betöréseivel tartottuk a különbséget, ám a védekezésre elmondható, hogy nem nagyon állt össze az egész mérkőzés során. Az utolsó percekben még szépítettek a fekete mezes vendége, végül három góllal, 34–31-re győztek a debreceniek.

A tények: