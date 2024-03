A hétvégén folytatódnak a labdarúgó NB III.-as bajnokságok is, a DVSC második csapata az Észak-keleti csoport 18. fordulójában a Cigándot fogadja vasárnap 11 órától a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen, emlékeztetett a klub honlapja. A mérkőzés rangadónak minősül, hiszen a 31 ponttal a 4. helyen álló kis Loki a 33 egységgel 3. helyezett együttessel méri össze tudását. A felkészülésről és a tavaszi rajtról Máté Péter vezetőedző nyilatkozott a dvsc.hu-nak.

– Összességében egy arányaiban hosszú, 8 hetes felkészülés van mögöttünk, sok edzőmeccset játszottunk, és fontos, hogy rendkívül hatékony 10 napot tölthettünk a törökországi edzőtáborban. Az gondolom, készen állunk a rajtra, úgy érzem, a játékosok fejlődtek az őszhöz képest. A klub második csapataként az a feladatunk, hogy játékosokat neveljük, s büszkék lehetünk arra, hogy például a korosztályos válogatottba is meghívott Hornyák Csaba és Batai Tamás már az első kerettel készül, David Nwachukwu és Kócs-Washburn Erik Endre pedig ebben az idényben magasabb osztályban, az NB II.-ben, illetve az NB I.-ben bizonyíthat. Az biztos, hogy tavasszal a mi fiataljainkra még több szerep hárulhat az NB III.-ban – mondta a kis Loki trénere, aki a vasárnapi, Cigánd elleni találkozóról is beszélt.

– Számunkra minden összecsapás éles, én nem teszek különbséget a tizenvalahanyadik pozícióban lévő vagy egy dobogós helyen álló csapat között. Nyilván szeretnénk minél több meccset megnyerni, de első számú feladatunk a játékosnevelés. A stáb és a csapat is élvezi a közös munkát, én magam is folyamatosan tanulok, imádom, ha vannak nehézségek, amiket meg kell oldani, pozitívan állok hozzá a tréningekhez és a mérkőzésekhez is. Sok idő telt el már az utolsó tétmeccsünk óta, nagyon várjuk a vasárnapi rajtot – nyilatkozta Máté Péter.