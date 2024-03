Soltész János 36. percben szerzett találata döntötte el a DEAC csapata hétvégi mérkőzését, melyet a Gyöngyös otthonában nyert meg múlt vasárnap. Ugyan minimális különbséggel kerekedtek ellenfelük fölé a fekete-fehérek, ám a helyzetek száma és a játék képe alapján több góllal is legyőzhették volna az NB III. Északkeleti csoportjának utolsó helyén álló házigazdákat.

Így vélekedik erről a DEAC korábbi válogatott hátvédje, Korhut Mihály is.

– Úgy utaztunk el a vasárnapi meccs helyszínére, hogy ”kötelező” a győzelem, bár nem szívesen használom ezt a kifejezést. Az őszi, debreceni találkozónkon is legyőztük őket, és mivel az egész pontvadászatban sem szerepelnek túl jól, ezért mellettünk szóltak az esélyek.

Bár a pálya talaja hagyott némi kívánnivalót maga után, de uraltuk a meccset az elejétől a végéig, s több helyzetünk is akadt.

Szerencsére az első félidőben betaláltunk, nekik pedig nem volt igazán veszélyes lehetőségük, ezért nem forgott veszélyben a sikerünk. A lényeg, hogy megszereztük a három pontot – értékelt Korhut, aki bár eredetileg balhátvéd, ezúttal – és már nem először – belső védőként kapott szerepet.

Segít a rutin

– Valóban játszottam már többször is a védelem tengelyében, ha viccesen akarnék fogalmazni, még jól is jártam, mert ott nem kell annyit futni, mint a szélen… – nevette el magát a 35 éves játékos. – Belül még fontosabb a jó helyezkedés, a játékintelligencia, s bízom benne, a rutinom is segít abban, hogy megfelelően teljesítsek ebben a csapatrészben is – nyilatkozta a labdarúgó, aki a hétvégi, Sényő elleni összecsapáson is győzelmet vár a Dóczy utcai Sportcampuson.

– Jól kezdtük az idényt, majd Kisvárdán becsúszott egy vereség, bár a teljesítményünk alapján ott is megérdemeltünk volna minimum egy pontot. Azt a kisiklást feledtettük Gyöngyösön, s úgy vélem, a sényőiek ellen is jó esélyekkel indulunk harcba. Úgy tudom, csodálatos idő lesz, bízom benne, hogy sokan kijönnek a meccsre, amelyen természetesen győzelemre számítok – nyilatkozta Korhut a deac.hu oldalnak.