Három bajnokin – két győzelem, egy vereség – van túl idén a Debreceni Egyetem alakulata a harmadosztály Északkeleti csoportjában. A hajdúságiak vasárnap délután a sereghajtó Gyöngyösi AK vendégei voltak, és Urbin Péter együttese egyértelmű győzelmi szándékkal lépett pályára, olvasható a debreceniek honlapján.

A Gyöngyössel játszott vasárnap a DEAC

Forrás: deac.hu

Debreceni szögletekkel indult a találkozó az élénk szélben, Sándor Tamás sarokrúgásai nem is voltak veszélytelenek, egy ízben a kapusnak kellett ököllel tisztázni a DEAC támadói elől. Válaszul a Szabó Tamás lépett meg kontrából, Ratku vetődve hárította a labdát a bal sarok előtt. Nem sokkal később fejjel próbálkozott a Gyöngyös, a játékszer azonban elkerülte a kaput. A DEAC is eljutott az ellenfél tizenhatosának előterébe, ám az utolsó passzokba hiba csúszott. A 16. percben Tóth Dániel lőtt éles szögből, a hazai portás magabiztosan ölelte magához a labdát. Nem sokkal később megszerezte a vezetést a vendég együttes Szabó Levente révén, azaz csak szerezte volna, mert a játékvezető – tévesen – lest ítélt… Érthetetlen döntés volt. Jóval aktívabban futballozott ellenfelénél a Debreceni Egyetem, ám a pontos befejezések hiányoztak.

A 36. minutumban megtört a jég, bal oldali szögletet követően Soltész János elé került a labda, és a középpályás tíz méterről nem hibázott.

Megküzdöttek a három pontért

A szünet után Tochukwu előtt nyílt volna meg az út a kapuig, azonban a debreceni csatár ezúttal valóban lesen volt. A másik oldalon Czinkóczi kínálta meg jobblábas löketével Ratku Ábelt, de a kapus könnyedén védte a próbálkozást. Igyekezett fordítani a játék menetén a gyöngyösi tizenegy, de magabiztosan zárt az egyetemisták védelme. Az 57. percben megtörtént az első DEAC-csere is, Lénártot Batta Gergő váltotta. Újra aktívabbá váltak a fekete-fehérek, és áttevődött a játék a házigazdák térfelére. Szükség lett volna egy újabb, megnyugtató találatra. A játékrész közepén Sándor Tamás került lövőhelyzetbe, de fölé vágta a labdát. Húsz perccel a vége előtt Kónya Márk is beállt, ő Tochukwu cserjeként lépett pályára. Tóth Dániel előtt suhant el kevéssel a labda a kapu torkában a meccs hajrájában, majd Sándor Tamás laposan meglőtt szabadrúgását hárította Uj Milán. A hosszabbításban Tombola veszélyes lövését blokkolta Herczku, így az eredmény nem változott, győzött a DEAC.

– Nem volt igazán szép a játék, inkább küzdelmes mérkőzést láthattunk. Ezt tette lehetővé a pálya talaja, és nagyjából erre is számítottunk. Sikerült vezetést szereznünk az első félidőben, s a folytatásban volt sanszunk arra, hogy bebiztosítsuk a győzelmünket. A második gólt nem sikerült meglőnünk, ezért kicsit feszült volt a találkozó vége. Örülünk a három pontnak és készülünk a következő összecsapásra – értékelt a DEAC vezetőedzője, Urbin Péter.