Ahogyan arról szerdán délelőtt a HAON beszámolt, Debrecen hét nagy versenyt is rendez 2024-ben. Többek között május 1-jén Egyéni Európa-bajnokság kvalifikáció lesz, míg június 8-án a SEC egyéni Eb döntő nyitófordulójának ad otthont a Perényi Pál Salakmotor Stadion.

Szerda délután a 2024-ben Debrecenben rendezett salakmotor-versenyek kapcsán sajtótájékoztatót tartottak a Kölcsey Központban, ahol jelen volt Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere, Baráth Norbert, a Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint Szabó Péter, a Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetője is.

Forrás: Molnár Péter

A város is támogat

Barcsa Lajos először arról beszélt, hogy mióta a város vezetése megbízta a Speedwolf Debrecent a versenyek szervezésével, azóta évről évre rangos események szemtanúi lehetünk. Köszönetet mondott a cégeknek a szponzorációért, és kiemelte, hogy a Perényi Pál Salakmotor Stadionban a nézőszám meghaladja a 3000 főt, de tavaly a 48. Debrecen Nagydíjon például körülbelül ötezren foglaltak helyet a lelátón. – Köszönöm a Speedwolf alázatos munkáját, évről évre bizonyítják, hogy milyen kiválóan dolgoznak azért, hogy ilyen rangos eseményeket lássunk a cívisvárosban – kezdte az alpolgármester.

A város önkormányzata is igyekszik mindenben segíteni, az előző évben 10+1 millió forintos támogatást nyújtott. Idén is hozzájárulunk a versenyek finanszírozásához, de a város költségvetésének tárgyalása ezekben a napokban folyik, így csak később tudok beszámolni ennek mértékéről

– mondta Barcsa Lajos.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Molnár Péter

Nívós mezőny

Baráth Norbert arról ejtett szót, hogy még mindig nehéz elhinni, milyen események lesznek 2024-ben Debrecenben.

Mikor a Speedwolffal 2019-ben átvettük az önkormányzattól a működtetés jogát, nagy álmokat szövögettünk, de nem gondoltam volna, hogy öt év múlva már ilyen rangos versenyeket rendezhetünk. Június 8-án történelmet ír Debrecen, hiszen Magyarországon még sose volt egyéni Eb döntő

– hangoztatta, majd arról is beszélt, hogy több versenyen is igen nívós lesz a mezőny, de az elitből még várhatóak más vaspapucsosok is. – A tét óriási, egy nyitófordulóban mindenki bizonyítani akar, borítékolható az izgalom. Nagyon hosszú tárgyalásokon vagyunk túl, hogy idáig eljutottunk, a versenyzőkhöz hasonlóan mi is szeretnénk a legjobbat nyújtani – tette hozzá.

A Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője még arról is szót ejtett röviden, hogy a dán válogatott és egy lengyel csapat is a cívisvárosban fog edzőtáborozni, ami számukra jó visszajelzés. Szeretné, ha a pálya a lehető legjobb minőségben várná a sztárokat, így a stadionban még lesznek munkálatok, de a szurkolók kiszolgálása érdekében a lelátókat is szeretnék még bővíteni.

Baráth Norbert, a Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője

Forrás: Molnár Péter

Van benne fantázia

Szabó Péter elismerte, hogy nagyon jól néz ki a versenynaptár, tele izgalmas, rangos eseményekkel. – A Schaefflerrel igyekszünk nagy támogatást nyújtani, Debrecenben a salakmotorsportban van fantázia. Igazából ez egy sikersztori, amiben mindig jó részt venni – hangsúlyozott.

A Schaeffler Debrecen Kft. ügyvezetője azt is hozzáfűzte, hogy gratulál mindenkinek, aki a projektben benne van, hiszen a város a versenyek rendezése terén egy újabb szintet lépett. Végül azzal zárta, büszke arra, ahogyan a cívisváros fejlődik és részese lehet a minőségi munkát végző Speedwolf által szervezett versenyeken.