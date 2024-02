Lezárult az Erste Liga alapszakaszának első felvonása, a csapatok 36 találkozót követően két csoportba osztva folytatják a küzdelmeket a jövő héttől kezdve. A Debreceni Egyetem hokisai a nyolcadik helyen végeztek, a második körben az FTC, a Csíkszereda, a Gyergyó és a Dunaújváros lesz az ellenfelük, minden csapattal otthon és idegenben is megmérkőznek. A csoportokban szerzett pontokat hozzáadják az első szakaszban szerzettekhez. A csoportmeccsek előtt Vaszjunyin Artyom vezetőedzővel beszélgetett a klub honlapja.

Hogyan értékeli az alapszakasz első körét?

A szezon eleje küzdelmes volt, tele nehézségekkel, azonban ha decembertől nézem a teljesítményünket, elégedett lehetek. Kezdéskor sok volt az új játékosunk, sérülések is hátráltattak bennünket, és voltak olyan jégkorongozóink, akikkel nem voltunk maradéktalanul megelégedve. Az az időszak tehát eléggé kaotikus volt. De ha a második szakaszra tekintünk, akkor a legjobb 4-5 csapat között teljesítettünk. Utóbbi formát kellene tartanunk a jövőben, illetve javítanunk rajta.

Miben fejlődött a csapat, és miben kell még javulnia?

Most már mindenki érti és érzi, hogy mit szeretnénk játszani. Ebben sokat javultak az újonnan érkezett játékosok, és a védekezésünk is örömteli fejlődést mutat. Hogy mi volt a gyengébb kezdés oka, azt részletesen át fogjuk beszélni a stábbal. Ebben nyilván közrejátszott a tavalyi korai kiesés az alapszakaszt követően, a magyar mag talán jobban kiesett emiatt a ritmusból. Ezért nehezebben pörögtek fel a srácok ősszel, és nem minden légiós érkezett vissza megfelelő formában. Tehát néhány hokisnak időre volt szüksége, de úgy érzem, most már összeállt a társaság és mindenki tudja, hogy mi a dolga. Az egyéni hibák számát kell minél inkább lecsökkentenünk, mert ezek miatt nem egy meccset buktunk el a bajnokságban. Tanulnunk kell ebből, ha ez nem mindenkinek sikerül, akkor a playoffra azoknak kell több szerepet adnunk, akik kiegyensúlyozottabb, megbízhatóbb játékra képesek. A pontvadászat végső szakaszában már nem fejlesztünk játékost, hanem csak az eredmény számít.

Az utolsó, vasárnapi meccsen a hetedik helyen várták a DVTK-t, amely győzelmének köszönhetően előzött. Mennyire elégedett a 8. pozícióval?

A két csoport összetételét nézve nincs túl nagy jelentősége, hogy a nyolcadik vagy a hetedik helyen végzünk, mindkét ötös erős. Persze, győzni szerettünk volna a miskolciak ellen, ez most nem jött össze, mert kicsit elfogytunk a végére. Azonban ahhoz képest, hogy honnan jöttünk fel, és az utolsó mérkőzés előtt ideiglenesen meg is előztük Diósgyőrt, egész jó teljesítménynek számít, amit mutattunk. Most van egy kis időnk regenerálódni és rendezni a sorokat.

Hogyan látja a csoportot, mit gondol az ellenfelekről?

Két három csapat kiemelkedik, elsősorban a Fradi és a Csíkszereda, de a Gyergyót sem lehet leírni, már csak azért sem, mert a tavalyi bajnokról beszélünk. A gyergyóiak ugyan most egy kicsit bukdácsoltak, de a keretük nem sokat változott a legutóbbi szezonhoz képest, nagyon erős a csapatuk. Természetesen a DAB-ra is nagyon oda kell figyelnünk. Mindegyik ellenfelünket megvertük legalább egyszer az alapszakasz első körében, azaz bárkit elkaphatunk. Nyilván vannak rutinosabbak a csoportunkban, olyan gárdák, amelyek szintén négy erős sorral rendelkeznek, ám nincs lehetetlen feladat. Reálisan kell néznünk, hogy hová érhetünk oda, a playoffban az első a nyolcadikkal, a második a hetedik helyezettel csap majd össze, és a csoportmeccsek során olyan nagyot nem léphetünk előre. Az erőviszonyokat tekintve nincs túl sok kérdőjel. Mi ebben a szakaszban is csak magunkra fókuszálunk, és igyekszünk minél több pontot gyűjteni.