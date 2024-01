Ha nem is minden fejben dől el, a mentális felkészültség rendkívül nagy előnyt jelenthet egy versenyen. A Haon sportpodcastjében, a H szektor 73. részében egy debreceni sportmentáltréner, Kocsi Judit vezetett be bennünket a szakmája rejtelmeibe, szó esett a futókról, a játékvezetőkről és a karatésokról, valamint hogy valójában magunkon miképpen segíthetünk.

A maximum a cél

Kocsi Judit először azt tisztázta, hogy mit takar egy sportmentáltréning. – Ez egy olyan edzésforma, amelyet fejben végzünk a fizikai edzések mellett. Ennek a központjában az áll, hogyha valakinek van bármilyen fejlesztendő területe, vagy egy kicsit gyengébb oldala, azt erősítjük – kezdte a cívisvárosi szakember.

Jellemző, hogy gyakran az fordul hozzánk, akinek például nincs kellő önbizalma, vagy nem tud megfelelően kommunikálni az edzőjével, csapattársaival. Ebben az esetben azért dolgozunk, hogy a sportoló mentálisan olyan állapotba kerüljön, amellyel a teljesítménye maximumát tudja kihozni magából. Ugyanis jellemző, hogy valaki szétesik fejben, nem tud fókuszálni, így feltérképezzük a probléma forrását, és közösen találunk megoldást. Vannak konkrét eszközök, technikák, amelyek begyakorlásával mindenki jobban kezeli ezeket a helyzeteket

– hangoztatta a sportmentáltréner.

A beszélgetés során az is elhangzott, hogy Kocsi Judit mindig örömmel támogatta barátait, ismerőseit. Azonban mikor megszületett a kislánya, még inkább elmélyedt annak tanulmányozásában, hogyan segíthetné még jobban a sportolókat. – Jelenleg terep-akadályfutó versenyekre is járok, ahol az embereket gyakran eltántorítja egy háromméteres fal – folytatta. – Kimondva lehet, nem is olyan sok, de ahogyan közelítünk hozzá, először nagyon sokan megtorpannak. Pedig nem félelmetes, csak a fizikális felkészülés mellett mentálisan is gyakorolni kell ezekre az esetekre – tette hozzá Kocsi Judit.

Kocsi Judit

Nagy előnyt jelenthet

Az is kiderült, hogy a szakember egy-egy akadály leküzdésére a vizualizáció módszerét javasolja. – Ilyenkor a lehető legpontosabban elképzeljük és modellezzük, hogy miképpen fogjuk a célunk megvalósítani.

Nagyon érdekes az agy, mert a cselekedetnél ugyanazok az idegpályák aktívak, mint amikor csak elképzeljük az adott szituációt.

– Tehát az agy számára ez egyféle gyakorlásként is tekinthető. Mikor a valóságban odajut az illető, hogy teljesítsen egy akadályt, a felvázolt módszer után már nem fog annyira félni, sokkal magabiztosabb lesz, ezáltal pedig a feladatot is könnyebben teljesítheti – mondta.

Szó esett arról is, hogy korábban csak kizárólag a profi sportolók kérhettek segítséget egy sportmentáltrénertől, de ma már az amatőrök Magyarországon több helyen is igénybe vehetik a szolgáltatást.

– Hazánkban sajnos még nem igazán ismerik ezt a lehetőséget, pedig aki egy sportmentáltrénerrel gyakorol, hatalmas előnyt jelenthet a versenytársakkal szemben. Alapvetően ha valamilyen újdonsággal találkozunk, gyakran óvatosak vagyunk, ellenállunk. Azonban aki él a lehetőséggel, és ellátogat néhány tréningre, az bizonyára érezni is fogja a hatását – vélekedett.

Kocsi Judit nem ismer lehetetlent

A sípmestereket is segíti

Kocsi Judit férje, Kovács Ádám labdarúgó-játékvezetőként is tevékenykedik, ezáltal olykor arról diskurálnak, hogy a focibíróknak mentálisan mennyire szükséges a segítség.

– Egy mérkőzésen egy csapat tagjai összefognak, ráadásul általában nekik szurkolóik is vannak, míg a játékvezetők gyakorlatilag magukra vannak utalva, és hatalmas nyomás alatt kell jól teljesíteniük. Decemberben a Hajdú-Bihari Játékvezetői Bizottság meghívására több fiatal tehetséges sípmesternek tartottam tréninget, ahol leginkább a nyomáskezelést gyakoroltuk.

Kocsi Judit a fiatal játékvezetőknek is segít

Eleinte elég szkeptikusak voltak, láttam az arcukon a meglepettséget, de szépen lassan ahogy eléjük kerültek a feladatok, bevonódtak, együtt gondolkodtak, és végül mindenki bekapcsolódott.

Remélem, hogy a feladatokkal tudtam segíteni nekik, de a jövőben is örömmel foglalkoznék velük – mesélte csillogó szemekkel.

A karatéban is otthon van

Kiderült az is, hogy Kocsi Juditnak sportolói múltja van, hatéves korától nyolc éven keresztül versenyszerűen karatézott. Egy hosszabb szünetet követően aztán ismét visszatért a rendszeres mozgás az életébe. – Nekem annak idején szükségem lett volna a külső segítségre, csak nem tudtam róla. Nagyon izgulós kislány voltam, aki edzésen ügyes volt, ám amikor jött a versenyszituáció, hihetetlenül stresszeltem. Konkrétan olyan szinten, hogy már napokkal a megmérettetés előtt mind az alvással, mind az evéssel gond volt, és sokszor a versenyeken is leblokkoltam. Főleg, ha egy olyan ellenféllel kerültem szembe, aki dominált.

Most felnőtt fejjel szeretném azokat a sportolókat segíteni, akik a korábbi énemhez hasonlóan tehetetlennek érzik magukat ilyen szituációkban. Úgy gondolom, hogy egy edzésen nem lehet minden versenyszituációra felkészülni, de hafejben is gyakorlunk, sokkal nagyobb az esély a sikerre

– emelte ki a szakember, aki aztán a stressz kezelésére a legpraktikusabb technikát is megosztotta a hallgatókkal.

A stressz úgy jön, mint egy vonat, amire azonban nem szabad felülni. Nem szabad, hogy a sokk elvigyen, mert a teljesítmény rovására is mehet. Fontos szem előtt tartani, hogy a meditációs technikák, az autogén tréning, vagy a progresszív izomlazításos relaxáció hosszú távon is csökkenti a stressz-szintet.

– Ha pedig már a versenyen van az illető, a légzéstechnika a leghatásosabb. Ebben az esetben kontrollálni, figyelni kell a levegőcserére, amely eredményeképp lejjebb megy a pulzus, és megnyugszik a sportoló – állította.

Kocsi Juditot a terepakadály futóversenyeken is rendszeresen láthatjuk

Magabiztosabbak, erősebbek

Kocsi Judit terepakadály-futóként gyakran szembesül a fájdalom érzésével, szerinte ilyenkor a gondolatokat pozitív irányba kell terelni. Ha pedig jönne egy holtpont, nem kell kétségbeesni, mert a váratlan dolgokra is fel lehet valamilyen szinten készülni.

Szerinte Hajdú-Bihar vármegyében is egyre többen igényt tartanak egy sportmentáltrénerre, és egyre inkább tisztában vannak az emberek a szolgáltatás hasznosságával.

– Vannak, akik tudatosan, önindíttatásból érkeznek hozzám. Rajtuk egy idő után általában az látszik, hogy magabiztosabbak, mentálisan erősödnek, és azt mutatják kifelé, nincs is rossz napjuk. Azok, akik nem hisznek abban, hogy egy szakember segíthet, előbb-utóbb azok is belátják tévedésüket, hiszen egy-egy versenyen emiatt a sportolók között a módszerek elsajátítása után nagyobb különbség is lehet – egészítette ki mondandóját.

A debreceni sportmentáltréner arra is felhívta a figyelmet, hogy még a huszonháromszoros olimpiai bajnok amerikai úszónak, Michael Phelpsnek is voltak mentális gondjai.

– A sportoló, mikor egyre eredményesebb lett, és folyamatosan halmozta az érmeket, a közönség számára ez normálissá vált. Nyilván jó szériája volt, azonban nem lehet mindig a csúcson lenni. Ő kicsit máshogy élte meg a sikert, ezt a megfelelési kényszert pedig fel kellett oldani benne. Van olyan versenyző is, aki viszont hiába tesz bele mindent, hosszú ideig még csak a dobogóra sem állhat fel, és ilyenkor sokszor motivációs gondjaik vannak.

Mindenkinek tanulmányoznia kell magát, hiszen a jó önismerettel sokkal könnyebben lehet a problémákra megoldást találni.

– Általában 14 éves kortól már érdemes tudatosan kiválasztani a megfelelő módszert annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki negatív berögződések. Bízom benne, hogy Magyarországon egyre többen fordulnak majd a sportmentáltrénerekhez, hiszen kellő odafigyeléssel magunknak jót tehetünk – zárta Kocsi Judit.