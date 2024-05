Feltehetjük a kérdést, hogy miért van szükség táplálkozási tanácsadóra, amikor mindenki tisztában van vele, hogyan kell megfogni egy villát és azzal betenni a falatot a szánkba, ráadásul még Besenyő Pista bácsi is azt vallja, hogy tudatosan étkezik, mivel tudja jól, hogy kolbászt eszik. Tele vagyunk azonban mindenféle irányzatokkal, van ma már paleo, ketogén és vegán étrend is, sőt fénnyel is lehet táplálkozni, csak hosszú távon nem érdemes. Az én feladatom, hogy segítsek kiigazodni ebben a zajban azoknak, akik megtisztelnek a bizalmukkal. A tanácsadáson nem közhelyeket pufogtatok, nem az a lényeg, hogy sematikus lexikális tudást adjak át, hanem rávilágítsak, hogy itt és most mi a jó a kliensnek