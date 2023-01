A vegán életmód követésére ösztönzi az újév első hónapjában az embereket a veganuár elnevezés. Egy brit nonprofit szervezet indította el ezt a „kihívást” kilenc évvel ezelőtt. Azóta pedig számos országban ismerik, és a kiadós karácsonyi menük, illetve a szilveszteri kicsapongás után, sokan előszeretettel vetik bele magukat a vegán életmód rejtelmeibe. A Simonffy utcai Kis Padlizsán étterem társtulajdonosával ültünk le egy asztalhoz beszélgetni a helyi tapasztalások kapcsán, és Paál Béla már az elején hangsúlyozta, hogy a vegánság inkább a fiatalok körében nagyon elterjedt és még várat magára, hogy idősebb korosztály is jobban megismerje, mit is hordoz magában egy vegán táplálkozás.

Paál Béla, a Kis Padlizsán Étterem tulajdonosa

Forrás: Kiss Annamarie

– Ha megnézzük a vendégkörünket, a többségük nem vegán, hanem inkább a színes, izgalmas új ízeket kipróbálók, és a környékbeli munkahelyekről itt ebédelő emberek. Sokan már felfedezték, hogy nem fognak az asztalra dőlni ebéd után, és nehezen koncentrálni a jóllakottságtól, hiába esznek meg egy vegaburgert vagy egy nagy adag sütit – mosolygott Béla, aki már több mint 10 éve vegán életmódot folytat. Mint mondta, szerinte egyelőre még a divat kategóriába tartozik a vegajanuári időszak, de ha valaki elhatározza, hogy tudatosan így táplálkozik, akkor már elindul egy úton. – Ha ezt a kihívást valaki végigcsinálja egy hónapon keresztül, akkor rájön mennyire színes ez az életmód, illetve egy sokkal könnyebb életérzést tapasztalhat meg. Az ételek minősége a legfontosabb, ha jó az alapanyag, akkor azt nem igazán lehet elrontani – hangsúlyozta Béla.

Sajtos tészta és fekete babos brownie

Béla kiemelte, hogy nem az a cél, hogy minden ember vegán legyen, hanem kíváncsisággal és érdeklődéssel fogadja ezeket az ételeket. Megemlítette, hogy a hagyományos ételeket is kiválóan lehet vegán formában elkészíteni, az étteremben például nagy kedvenc a „csirkés” vegán burger, vagy a vegnuggets falatkák, valamint ha a menüben mac and cheese, az az sajtos tészta szerepel, nincs az a mennyiség, ami elég lenne. – Ha beleharapunk a vegchicken burgerbe, ugyanazt a megszokott ízt kapjuk vissza, mintha egy közeli gyorsétterembe ugrottunk volna be egy hamburgerért, holott tofuból készül, sőt a sajtmártásunk alapja a kesudió. Az ízpárosításokra nagy hangsúlyt fektetünk, ilyen különleges például a körte és rozmaring, a gyökérzöldségek és az alma kettőse, vagy említhetném azt is amikor egy borvacsorán padlizsánból „készítettünk” halfalatkákat – mesélte Béla. Kiemelte, hogy a túrós csuszát is nagyon jól ellehet készíteni vegán módon, sőt sütemények tekintetében pedig a brownie a sláger, aminek cékla vagy fekete bab az egyik alapanyaga.

Nincs meccs süti nélkül

– Apa karácsonyi kacsájának nagyon nehezen tudok ellenállni, mert az minden évben istenien néz ki – nevetett Planéta Szimonetta (Szimo). Márciusban ünnepli vegánságának harmadik évfordulóját a DVSC Schaeffler jobbátlövő játékosa. A fiatal, 29 éves lány a Haonnak elárulta a sport mellett a sütés is egy központi szerepet játszik az életében, és az életmódjához igazítva, vegán sütiket készít. Az Instagram-oldalára számtalan bámulatos és szemet gyönyörködtető saját készítésű süteményeket oszt meg. – Ha nem mondom, hogy vegán, sokaknak fel sem tűnik, hogy tej és tojásmentes édességet fogyasztanak. Amikor Franciaországban tanultam, akkor kezdődött igazán a sütik iránti nagy szerelem. Úgy gondoltam ismerem az alapanyagokat, tudom, hogy mi hogyan készül, hiszen gyermekkorom óta anyukám mellett álltam és együtt sütöttünk, de ott a kedvencemnek mondott ekler fánk is teljesen más ízű volt – idézte fel Szimo. Mint megtudtuk csapattársainak rendszeresen süt a meccsnapokon, és ez független attól, hogy hazai vagy vendég mérkőzés vár a csajokra. – A csapattársaim szerintem egyetlen egy sütimre sem mondták, hogy nem ízlik nekik, viszont nekik nem csak vegán süteményeket sütök, hanem tejjel, tojással készülteket is, csak azokat nem kóstolom meg, hanem az emlékeimben és a receptjeimben bízok – osztotta meg.

Forrás: Planéta Szimonetta-archív

Szimo elárulta, hogy a kézis lányok kedvencei többek között a gyümölcsös tarte-ok, köztük is a citromos ízű, vagy a vegán édességek közül a babos brownie, illetve a citromos kenyér veszi le őket a lábukról. Úgy véli, a vegán életmódnak is köszönheti, hogy az előző évekhez képest sokkal kevesebb sérüléssel küzd. – Igyekszem, ha nem is mindennap, de heti több alkalommal is főzni magamnak. Imádok enni, nem vagyok egy salátás lány, és sokan még mindig úgy ítélik meg ezt a fajta étrendet, hogy csak zöldséget és gyümölcsöt eszik egy vegán egész nap. Amikor még húst is fogyasztottam, a zöldségek terén sem nyitottam igazán az új dolgok felé: paprikánál, paradicsomnál és uborkánál többre nem volt igényem – emlékezett vissza. Mint mondta, mióta nem fogyaszt állati eredetű ételeket sokkal többet eszik, az alapanyagok is minőségiek, és eltűnt a kajakóma érzete. Szimo hangsúlyozta, az álmai közt szerepel, hogy egy kávézót vagy egy cukrászdát nyisson, ahol vegán édességek között (is) lehet majd válogatni.

ND