Itt a lehetőség, hogy aktívan ismerkedj meg az amerikai futball világával! Folyamatosan lehet csatlakozni Magyarország első egyetemi amerikai futballcsapatához, erre legközelebb január 14-én nyílik alkalom – írta a deac.hu.

Fontos információk

Mint azt a Gladiátorok közölték, az eseményen a résztvevők megismerkedhetnek a sportág jellegzetes mozgásvilágával. Az edzők és játékosok külön posztspecifikus feladatokkal készülnek, hiszen ebben a sportágban minden testi adottságra megvannak a megfelelő gyakorlatok.

A kilátogatók olyan tesztsorozaton vesznek részt, amelyen a fizikai állapotukat és a mozgáskoordinációjukat is felmérik. A try-outon meg lehet ismerkedni az egyetemi csapat játékosaival, de bele lehet bújni egy igazi amerikai futballista bőrébe, ugyanis felszereléspróbára is lesz lehetőség. Fontos, hogy a toborzón minden résztvevő sportolásra alkalmas öltözetben jelenjen meg, stoplis-, vagy sportcipő ajánlott. Természetesen az együttes várja a fiatalabb sportolókat is, akik az ország egyik legnagyobb múltú utánpótlásbázisának lehetnek tagjai.