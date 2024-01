A DEAC férfi röplabdacsapata jó helyzetből várhatja a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-negyeddöntő visszavágóját, amely szerdán 19 órakor kezdődik a Don Bosco Sportközpontban. Fodor Antal legénysége az odavágón 3:0-s győzelmet aratott december közepén. Az sem elhanyagolható, hogy játékosaink az előző hónap elején 3:0-ra nyerték a Vegyész otthonában megrendezett bajnokit - írja a deac.hu.

– Nem altathat el minket ez a két siker – szögezte le Bagics Balázs. – Ugyan a végeredmények azt sugallhatják, hogy mindkétszer könnyen diadalmaskodtunk, ám ez nem így volt. Például a kupapárharc első meccsén több alkalommal kerültünk nehéz helyzetbe, de szerencsére mindig eltüntettük a hátrányunkat. Az biztos, hogy holnap is csak maximális koncentrációval lehet esélyünk a továbbjutásra. Az ellenfelünk keretét ebben a szezonban főleg fiatal játékosok alkotják, ettől függetlenül nem lehet lebecsülni a Vegyészt. A kazincbarcikaiak a mostani idényben már okoztak meglepetéseket, elég csak arra gondolni, hogy a Pénzügyőrt is két vállra fektették – mutatott rá a csapatkapitány, akitől elmondta azt is, hogy a fontos meccsen a vezetőedző minden játékosára számíthat.

Amennyiben Bagicsék búcsúztatják a borsodiakat, történelmet írnak, mivel a klub férfi röplabdacsapata korábban még nem jutott el a legjobb négyig a kupában.

– Hatalmas mérföldkő lenne ez az eredmény. Emlékszem arra, amikor pár évvel ezelőtt a DEAC-hoz igazoltam, hogy akkor még a csapat nem számított meghatározó szereplőnek a hazai sorozatokban. Szerencsére lépésről lépésre haladunk előre, ez az eredményekben is látszódik. Egyébként én akkor sem dőlnék hátra, ha összejönne az elődöntő a Magyar Kupában, hiszen finálét akarok játszani, de ennyire nem akarok előreszaladni, ugyanis most a barcikai visszavágó a legfontosabb – zárta mondandóját a rutinos kulcsember.